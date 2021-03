Senderismo libre frente a las grandes marchas para disfrutar de Las Arribes

Viernes, 12 de marzo de 2021

Ante la imposibilidad de organizar eventos con masiva afluencia de público, como consecuencia de las medidas anticovid, los paisajes de las Arribes continúan siendo un gran atractivo para los aficionados al senderismo, actividad que se puede realizar de forma libre a falta de la organización de rutas por parte de los distintos ayuntamientos.

Además, el senderismo libre supone una excelente alternativa a otras actividades ligadas a la naturaleza y en las que se están sucediendo masificaciones, hasta el punto del uso obligatorio de mascarilla ante la imposibilidad de mantener en todo momento la distancia social de seguridad. En el caso de practicar senderismo por libre, para ver algunos de los lugares espectaculares que encierran el Parque Natural Arribes, si se realiza con personas convivientes no será necesario el uso de mascarilla, y en caso contrario, siempre resultará más fácil mantener la distancia de seguridad con dos personas no convivientes que con 200, lo que permite también prescindir por unas horas del uso de la mascarilla.

Sin duda, una de las citas senderistas que más echarán de menos los aficionados al senderismo será la Macha Arribes del Duero de Vilvestre, que este año iba a celebrar su vigésimo sexta edición y que por primera vez en su dilatada trayectoria verá interrumpida su organización el segundo domingo de marzo, como venía siendo tradicional.

Pero como recuerda el alcalde de Vilvestre, Juan Ángel Gorjón, esta circunstancia no es impedimento para que de forma libre los aficionados a esta ruta puedan realizar alguno de los recorridos realizados a los largo de estos 26 años, con salida desde el Rollo de Justicia y almuerzo en el merendero de La Barca, “porque los parajes continúan en el mismo sitio”, recuerda el regidor. La ventaja de realizar senderismo por libre es que “puedes hacerlo en el momento que mejor te venga porque no estás sujeto a un día concreto ni horarios, solo es cuestión de organizarse cada cual de la manera que mejor le convenga. En Vilvestre mucha gente deja el coche a mitad de recorrido hacia La Barca para que la subida no le resulte muy larga”.

A falta de que se celebre la Marcha Arribes del Duero organizada por el Ayuntamiento de Vilvestre, su alcalde recuerda que “ahora tenemos muchos caminos de la concentración parcelaria y hay más posibilidades y más accesibles”, aunque recomienda la ruta que discurre por el lagar de la Cama del Diablo y el palomar, “puntos que seguro le gustarán a todo el mundo”.

Por último, Juan Ángel Gorjón recuerda que en breve se colocarán dos paneles informativos en el mirador del Castillo, “uno de ellos con las aves más representativas que tenemos y otro con los puntos de mayor interés de Vilvestre y que se podrán divisar desde el mirador. La información estará en castellano, portugués e inglés. También hemos instalado dos mesas para facilitar la merienda después de una jornada de senderismo”.

Rutas en Sobradillo



Otros municipios que se han hecho un sitio en el calendario de rutas senderistas, organizadas durante las últimas semanas del invierno en Las Arribes, son Sobradillo y La Fregeneda, el primero con un atractivo especial, pues en él se encuentra la Casa del Parque Natural Arribes, un buen punto de partida y en el que, a partir de la flexibilización de las medidas anticovid, se espera su reapertura para de esta forma facilitar a sus visitantes toda la información sobre los parajes de interés del municipio.

Para este año atípico, su alcalde, José María González, propone cualquiera de las dos rutas señalizadas que parten desde la plaza de Sobradillo, municipio que –dicho sea de paso- hasta este momento ha permanecido limpio de contagios. “Tanto la ruta del Molinillo como la del Cachón del Berrido están perfectamente señalizadas, incluso con acceso mediante GPS, cualquiera de las dos son apetecibles, nos permiten despojarnos de la mascarilla, respirar aire puro, ver los almendros en flor, la primavera ya muy presente, y con muchos atractivos para los aficionados a la ornitología, pues es fácil ver buitres, milanos y otras pequeñas rapaces, y si hay suerte hasta el águila perdicera o la cigüeña negra”.

La ruta del Monillo es la más dura de ambas, su objetivo son los miradores naturales sobre las arribes del río Águeda, 4,5 horas de espectaculares paisajes en su recorrido de dificultad media-alta. Más adecuada para su realización con toda la familia es la ruta del Cachón del Berrido, recorrido de siete kilómetros de dificultad baja y que muestra las bonitas cascadas que conforma el cauce del río Morgáez en su camino en busca del Duero.

Rutas en La Fregeneda

Por su parte, La Fregeneda tampoco celebrará este año su tradicional fiesta dedicada al almendro en flor el primer domingo de marzo, por lo que ante la imposibilidad de llegar al país vecino, cruzando la vía férrea en Vega Terrón, La Fregeneda ofrece varias alternativas para ver sus almendros en flor en marzo, todas ellas con salida desde el casco urbano del municipio y accesibles a toda la familia, la mejor opción si no tenemos muy claro el itinerario, pues de aquí parten todas las opciones.

El alcalde de la localidad, Manuel Alonso, propone varios recorridos, “el primero, El tumbo la caldera”, paraje situado a poco más de dos kilómetros del casco urbano y que llega hasta uno de los espectaculares puentes de la vía férrea del Duero, “accesible a toda la familia y en el que se observan los almendros florecidos”. Otras dos rutas interesantes son la del GR-14, que parte desde el casco urbano y nos conduce finalmente al muelle de Vega Terrón, y la del mirador de Mafeito sobre las arribes del Duero, esta última también de acceso fácil para toda la familia, incluso con la posibilidad de realizar parte del recorrido en coche.