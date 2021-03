En la última semana no se ha detectado ni un solo positivo en los 54 municipios de la comarca

Viernes, 12 de marzo de 2021

La nueva actualización de los datos de enfermos de coronavirus ofrecida a última hora de la mañana del viernes por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León trae un día más buenas noticias para la comarca de Ciudad Rodrigo, en este caso gracias a que varios de los últimos positivos cumplen ciertas antigüedades, y a que descienden las cifras de casos activos en varias zonas básicas.

En concreto, supera la semana de antigüedad el último positivo detectado en la Zona Básica de La Fuente de San Esteban, lo que permite por un lado a esta Zona Básica dejar el color amarillo (en el que estaba desde el viernes 5) y volver al verde. De este modo, como se puede ver en la tabla, la comarca ya tiene en verde 6 de sus zonas básicas de salud, y únicamente una fuera de ese color, la Zona de La Alberca, en amarillo, igualándose la situación que hubo el pasado sábado 27 de febrero.

Tras superar ese positivo la semana de antigüedad, en las 7 zonas básicas de salud por las que se reparten los 54 municipios de la comarca de Ciudad Rodrigo sólo se ha detectado 1 positivo en los últimos 7 días, el mejor dato desde hace más de 7 meses, en concreto desde el 7 de agosto, cuando también se registró esa misma cifra. La cifra de un único positivo en la última semana (que pertenece a una localidad de fuera de la comarca, Las Casas del Conde) contrasta con los 10 detectados la semana anterior.

La otra buena noticia de este viernes es, como decíamos más arriba, que desaparecen de las estadísticas 19 casos activos de los 171 que había: 16 de la Zona Básica de Ciudad Rodrigo, 2 de la Zona de La Fuente de San Esteban y 1 de la Zona de La Alberca. Con esta nueva bajada, la Zona de Ciudad Rodrigo se queda con ‘sólo’ 37 casos activos (personas todavía enfermas según su historia clínica), la menor cifra desde los 33 del pasado 9 octubre.

Asimismo, con esta bajada, la Zona de Ciudad Rodrigo deja de ser la zona de la comarca con más casos activos, pasando a estar por delante la Zona de La Fuente de San Esteban con 42. Este ‘liderazgo’ de la Zona de La Fuente no se daba desde el 11 y 12 de octubre. En el global de las zonas básicas por las que se reparten los municipios de la comarca mirobrigense se contabilizan a día de hoy 152 casos activos, la cifra más baja desde el 5 de enero, cuando se presentaban 149 (57 de ellos en la Zona de Ciudad Rodrigo y 34 en la Zona de La Fuente).

Al igual que en los datos por zonas básicas, en los datos por municipios también supera la semana de antigüedad el positivo detectado la semana pasada en la localidad de La Fuente de San Esteban. Además, desaparece por completo de esta tabla estadística el positivo que apareció en Gallegos de Argañán el pasado domingo. De este modo, en la última semana no se ha detectado ni un sólo positivo en los 54 municipios de la comarca mirobrigense.

Esta situación no se había producido en los casi 4 meses (desde mediados de noviembre) que se vienen ofreciendo datos por municipios. Además, si se atiende a los datos previos por zonas básicas de salud, se puede afirmar que esta situación de que no haya habido ni un solo caso en el territorio estrictamente de la comarca en los últimos 7 días no ocurría desde la primera semana del mes de agosto.