El enrarecido clima político que se vive en España

Señora Arrimadas a usted le preocupa muy poco o casi nada España y sus ciudadanos, bien es cierto que nada conocemos de sus conversaciones con el señor Sanchez, lo que si me atrevo a afirmar, es qué han sido muy beneficiosas para usted. Recuerde que cada prebenda que le otorguen, va pagarla, en Cds hay gente valiosa que gracias a su mala gestión quedaron en la cuneta. Recuerda Dª Inés, el boca a boca “cuando gobierne una mujer… será un buen gobierno, todo ordenadito como si fuera su casa” y lo creo, apuesto por que una señora puede y sabe hacer un gran papel en politica,pero usted nos ha dejado en muy mal lugar.

Cds es un cadáver político, y lo peor no quieren darse cuenta, los sanchistas ¿para qué quieren un partido quemado, que más que atraer al votante… va ahuyentarlo? Él, me refiero a D. Ignacio Jesús Aguado Crespo, destilaba ira rencor, frustración, rabia… producido por la disolución de La Asamblea de Madrid y, la convocatoria de elecciones; él, que se veía virrey con poder absolutista de la CAM, se ha quedado sin cargo y con las manos en los bolsillos. Un momento… que me aclare ¡sin nada no! Las emociones negativas le acompañaran una larga temporada. Estos golpes inesperados resultan brutales, el sabroso trozo de la tarta… solo fue un suflé amargo.

Señor Aguado, el 4 de mayo, el pueblo de Madrid, evidenciará que la señora Ayuso está muy cuerda, que para nada se ha vuelto loca, como dice usted. Ignoro, si después de lo sucedido piensa seguir en política, con sus declaraciones, deja claro que la virtud de razonar consistente entre otras cosas en: mirar, observar, analizar y decidir. No es lo suyo. Isabel Ayuso no será la lunática, Madrid, gente gatuna, que a lo largo de la Hª supo vencer grandes avatares, no se iba poner ahora… ¡de manicomio¡ y darle el voto a Ayuso “a tontas y locas” (Don Quijote de la Mancha). La vida es imprevisible, estamos en un cambio de era; pido que aquel sobre quien recaiga el poder de presidir la CAM, tenga el valor de parar el dislate sanchistacomunistaboivariano. Sea honrado, sabio y con cintura política.



¡Ay, ay Arrimadas! Recuerde el dicho del gran literato D. Miguel de Cervantes: Al que a buen árbol se arrima, buena sombre le cobija, la Biblia también hace mención al tema de acercarse a buen berzal y lo hace nada menos con la palabra de gran Profeta Jeremías: “Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará”. ¡Inés, Inés! no se da cuenta que no se puede ser amiguitos de todos, y que Roma, en este caso Madrid, no paga a traidores. Esto no es un juego de niños que viven en pijolandia...