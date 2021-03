El Tormes expone el vestuario diseñado por Fely Campo para la película ‘El inconveniente’  

Jueves, 11 de marzo de 2021

El Centro Comercial El Tormes acoge durante estos días la exposición del vestuario que la salmantina Fely Campo ha diseñado para la película ‘El Inconveniente’, film español protagonizado entre otros por Juana Acosta, Kiti Mánver (nominada a mejor actriz protagonista en los premios Goya) y José Sacristán.

Con motivo de esta muestra; la vuelta de los Cines Van Dyck Tormes después de dos meses sin poder abrir en el Centro Comercial; y la proyección de ‘El Inconveniente’, el Centro Comercial regalará este fin de semana entradas para disfrutar de la película. Los participantes pueden conseguir dos entradas gratis. Para ello deben hacerse un selfie, o una fotografía en la que aparezcan, en el escaparate del Centro Comercial El Tormes donde se muestran las prendas de Fely Campo (en el local ubicado entre la Tintorería y Mercadona). Además, deben publicarla en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram con el hastag #alcinegratisconeltormes, etiquetando al Centro Comercial El Tormes y a Fely Campo y a algún amigo que quiera que disfrute también de esta promoción. La foto deben enviarla también por mensaje privado al Centro Comercial El Tormes con los datos personales. El premio consiste en una entrada doble (para 2 personas) para disfrutar de la película española “El inconveniente” en los Cines Van Dyck Tormes en las sesiones de este viernes, sábado o domingo (12, 13 y 14 de marzo) a las 19,45 horas.

En la presentación de esta iniciativa que se ha celebrado este jueves en el Centro Comercial El Tormes han participado la diseñadora Fely Campo, Mari Luz Delgado (de los Cines Van Dyck Tormes), y Cuca Gonzalo, gerente del Centro Comercial El Tormes.

Según ha explicado Fely Campo, “el equipo de vestuario y la producción del film ‘El Inconveniente’ descubrieron su trabajo a través del vestido diseñado a Ainhoa Arteta para el Réquiem en homenaje a Montserrat Caballé, celebrado en la catedral de Barcelona”.

“Me hablaron de la película, de Sara (el personaje que interpreta la excepcional Juana Acosta) de su personalidad y de su viaje emocional. De cómo el vestuario debía representar también ese recorrido que hace el personaje en ella misma”. Con todas estas ideas sobre la mesa, la diseñadora vio muy identificada su nueva línea OUT ‘N ABOUT by Fely Campo, con la evolución del personaje de Sara, una mujer actual, moderna, que busca el estilo desde la comodidad, con una personalidad elegante pero desenfadada, en definitiva, una mujer sin miedo a mostrar su carácter en la ropa que lleva en su día a día.

Fely Campo no dudó en que las prendas con las que vestiría a la elegante y estilosa Juana Acosta para la película, entre ellas, el abrigo rojo que simboliza una parte importante de la colaboración con Esther Vaquero (diseñadora de Vestuario de “El Inconveniente”) y todo su equipo. Esta prenda, señala Fely Campo, es una pieza imprescindible: un abrigo sastre, fondo de cualquier armario, pero con una vuelta en el diseño que caracteriza la esencia de la firma. Este abrigo y las demás prendas que llevó Juana Acosta en la película son las mismas que se pueden ver estos días en el Centro Comercial.

Asegura la diseñadora que ha sido “un proyecto emocionante” y durante estos días se puede ver de cerca en el Centro Comercial El Tormes y disfrutar con la película que se proyecta en los cines Van Dyck Tormes. La directora de los cines, Mari Luz Delgado, ha asegurado que están deseando abrir de nuevo en El Tormes, que lo harán como siempre “respetando todas las medidas de seguridad” (algo en lo que redunda la reciente renovación de las instalaciones) y ofreciendo el mejor cine.