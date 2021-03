La comarca mirobrigense vuelve a quedarse sin zonas en naranja

Jueves, 11 de marzo de 2021

La actualización estadística de la jornada del jueves de los datos de enfermos de coronavirus, hecha pública a última hora de la mañana por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, trae como principal novedad la salida de la Zona Básica de Salud de La Alberca del color naranja, en el que se encontraba desde el 2 de marzo. De este modo, ninguna de las 7 zonas básicas de salud por las que se reparten los 54 municipios de la comarca mirobrigense se encuentra en estos momentos en ese color.

La Zona Básica de La Alberca sale del naranja al cumplir la semana de antigüedad dos de los últimos positivos detectados en la misma, bajando al color amarillo, en el que también se encuentra la Zona Básica de La Fuente de San Esteban al contabilizar 1 positivo en los últimos 7 días. En total, estas 7 zonas básicas por las que se reparten los municipios de la comarca suman sólo 2 positivos en la última semana (cifra que ya se registró los días 25 y 26 de febrero), y 11 en las últimas dos semanas.

Los datos por zonas básicas de salud no traen ninguna variación más este jueves, salvo 15 pruebas PCR más realizadas en las últimas horas, ninguna de las cuales ha dado positivo, según estos mismos datos. De igual modo, la actualización de los datos por municipios no trae ningún cambio, salvo que baja a 0, y por ende el riesgo pasa a ser ‘Muy alto’, el porcentaje de casos del municipio de Ciudad Rodrigo de los que se cuenta con trazabilidad, aunque no figuran nuevos positivos como tal.

Y es que estos datos por municipios siguen ‘sin cuadrar’ del todo con los datos por zonas básicas. Por un lado, sí se cumple que hay un positivo en los últimos 7 días en el municipio de La Fuente de San Esteban, al igual que en su Zona Básica; y que hay 3 positivos en los últimos 14 días en Ciudad Rodrigo, al igual que en toda su Zona Básica. Sin embargo, sigue figurando un positivo en la última semana en Gallegos de Argañán, pero no así en los datos de su Zona Básica, la de Fuentes de Oñoro.

Hay que apuntar que el positivo en la última semana con el que se ha quedado la Zona Básica de La Alberca no se ha dado en el territorio de la comarca mirobrigense, sino en la localidad de Las Casas del Conde. Además, se registran 2 positivos en los últimos 14 días en la Zona de Tamames, ambos en la propia localidad de Tamames.