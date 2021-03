Ivan Cuadrado Criado: “Tras un año sin ingresos en la música, he decidido dedicarme a hacer trabajos agrícolas”

Jueves, 11 de marzo de 2021

Ha dejado aparcada la discoteca móvil y busca salida laboral como trabajador en el sector del campo para poder salir adelante

En estos tiempos de cambios, muchas personas se han visto obligadas a reinventarse para poder salir adelante. Iván Cuadrado Criado es un ejemplo de superación, este vecino de Villoria lleva parado un año. Ha tenido que dejar aparcada su discoteca móvil debido a las restricciones impuestas debido a la pandemia. Este año cumpliría su décimo aniversario al frente de esta actividad. Por suerte, en su caso, este tiempo de inactividad no se ha traducido en pérdidas porque tiene todo amortizado, y suele darse de alta durante las temporadas de actuación. La llegada del coronavirus le pilló dado de baja. En su caso por esta razón no ha contado con ayudas, pero explica que de ninguna manera podría haberse acogido a ellas, y a las que han dado están enfocadas a otros perfiles de personas.

¿Cómo se ha reinventado?

Ha pasado un año, como este también pinta mal para la música, no puedo estar sin ingresos. Me voy a dedicar a servicios agrícolas, lo que son colocación de tubos, patatas, es decir, trabajos agrícolas manuales.

¿A qué se ha dedicado este último año?

He aprovechado para construir mi propia casa. Al final he trabajado más que nunca porque he tenido que estudiar mucho para hacerla sin conocimientos previos.

¿Cómo valora las medidas?

Mal, porque hay sectores más beneficiados. El nuestro está totalmente olvidado. Otros abren y cierran, algunos van ingresando, pero nosotros nada.

¿Han manifestado su descontento?

Representantes de grandes empresas han acudido a quejarse. Si se puede asistir a eventos en lugares cerrados no entiendo porque no se puede escuchar la música en la calle, que además es más seguro. Se ha podido realizar algún concierto pequeño pero en mi caso que tengo discoteca móvil no se ha podido hacer nada.