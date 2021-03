Igea (Cs) tiene “absoluta confianza en que no habrá fuga de votos en la moción de censura”

Jueves, 11 de marzo de 2021

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, de Ciudadanos, ha expresado este jueves su "absoluta confianza" en todos los procuradores del Grupo Parlamentario --está integrado por doce representantes en total-- y se ha mostrado convencido de que ninguno de ellos está dispuesto a cambiar el sentido de su voto en la moción de censura "por una dádiva".

"Son lo mejor de nuestro partido, son el alma de nuestro partido", ha aseverado Igea que ha sido tajante al advertir de que quien piense que los procuradores de Ciudadanos van a cambiar el sentido de su voto es porque no les conocen "al menos como les conozco yo", ha añadido. "Este partido hace honor a sus compromisos y cuando se cumplen nosotros cumplimos porque somos gente de palabra", ha aseverado.

Igea ha advertido al respecto de que el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, va a tener que dar "muchas explicaciones" por las afirmaciones que ha realizado en las últimas horas respecto a que puede haber procuradores de Ciudadanos partidarios de apoyar la moción de censura ya que "carecen del mínimo rigor".

“Tenemos un gobierno de coalición estable, no es del PP, no es de Cs, es de Castilla y León”, argumentaba Igea que, al mismo tiempo, recordaba que “fue mi partido y sus militantes, quien me encargó presentarme a las elecciones y negociar un acuerdo para gobernar y que yo voy a cumplir, voy a hacer honor a todos mis compromisos”.

"La sensación de abandonar mi actual cargo es de cualquier cosa menos que de temor", ha aclarado también respecto a sus expectativas de futuro para recordar que estar en el Gobierno es una responsabilidad y es "difícil" ante la situación que vive la Comunidad por la pandemia del coronavirus.