Bárcenas, al Ministerio de Hacienda

Según lo que aquí veo, es tan buena la justicia, que es necesaria que se use aun entre los mismos ladrones.

(Sancho Panza en el capítulo LX de la segunda parte de El Quijote)

Se habla de doble contabilidad del Partido Popular a propósito de las declaraciones de Luis Bárcenas ante los tribunales, pero más bien se verá que es triple, a poco que se piense. Está en primer lugar a la “oficial”, la que se ha declarado a Hacienda, más falsa que un duro de madera. Luego viene la que refleja los pagos en “B” a distintos primates del partido, así como las donaciones interesadas de empresarios que proveían esos fondos. Pero, evidentemente, hay una tercera que, de momento, deberíamos considerar definitiva: la que incluiría las mordidas del propio Bárcenas. Éste no aparece en sus papeles, pero sus cuentas en Suiza se alimentan de esa misma financiación opaca. Bárcenas debería aparecer en los papeles de Bárcenas. Solo él tendrá en la cabeza los balances; él y Dios, suponiendo que exista y se interese por estas minucias. Quizá los tribunales lo lleguen a saber.

Desde luego, llevar el registro de entradas y salidas de todas esas montañas de dinero de modo concordante y exacto exige una rara habilidad contable y no es menor la ecuanimidad que Bárcenas debió mostrar en el reparto de distintos sobres a unos y otros, pues no consta que hubiera quejas o conflictos por ello. (De ahí la cita pancesca del principio). Por todo lo cual pensamos que, una vez que Bárcenas se encuentra arrepentido y con propósito de enmienda, sería bueno, por el bien de la Patria, aprovechar sus habilidades y considerar su ingreso como, al menos, asesor del ministerio de Hacienda. ¿Quién mejor para prevenir, perseguir y sancionar a los defraudadores que alguien con su larga y acrisolada experiencia como tal? No hay peor cuña…



Por otro lado, mi propia experiencia me induce a hacer esa propuesta. Una de las cosas más raras que he hecho en mi vida es llevar la contabilidad de la cocina de un gran acuartelamiento, cuyo nombre no viene al caso. (Me lo recuerda el XX aniversario del fin del servicio militar, en cuya situación hice ese servicio). La doble contabilidad allí era algo de oficio, por así decir, pues las cuentas debían cuadrar a cero no solo a fin de mes, sino cada día. Tantas raciones de rancho = tanto gasto diario. Pero eso era irreal: algunas cosas se compraban cada día (el pan por ejemplo), pero muchas otras no (huevos, patatas, aceite). Pero en la contabilidad no debía figurar la compra de, por ejemplo, un bidón de aceite de 20 litros sino la de cinco de cuatro litros durante cuatro días. Además, el número de raciones oscilaba mucho de un día para otro y de modo imprevisto, debido a los permisos y otras circunstancias (ya se puede imaginar que se tiraba mucha comida a la basura). Con este extraño sistema contable no quiero decir que se permitiera algún desvío indebido de fondos. Aunque, como dice Espe Aguirre, yo no pondría la mano por nadie.

Con esta historia sólo quiero dar una idea de lo difícil que es llevar una doble contabilidad –no digamos ya triple– y con ello abonar mi propuesta: Bárcenas, ¿ministro de hacienda?