Rimas y leyendas de la Semana Santa salmantina (IV)

- No veas el chaparrón que me cayó el otro día en una tertulia de compañeros. Que si era un antiguo, que si en Semana Santa hay que irse a la playa, que si no se explicaban cómo todavía quedaban médicos enrolados en grupos de beatas… - confesó el Dr. Sevilla intentando expresarse con un tono jocoso pero sin poder disimular del todo que por dentro le estaba pasando una procesión de tristezas y preocupaciones.

