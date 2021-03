Serna, sobre el derbi y el sueño de Unionistas: “Queremos hacer historia con el club y ascender a la PRO”

Jueves, 11 de marzo de 2021

Miguel Serna, portero de Unionistas, atiende a SALAMANCA AL DÍA con motivo del derbi en el Helmántico para hablar sobre el posible ascenso a la PRO, su temporada y su renovación.

Moral y semana de un derbi atípico: “Queremos hacer historia con el club y ascender a la PRO. No considero que hayamos tenido una mala racha, ha habido partidos que no hemos merecido ganar y lo hemos hecho, y al revés igual. Teníamos que reencontrarnos con la victoria y lo logramos. La mayoría de jugadores somos de fuera en el derbi, pero es especial”.

Sin perder fuera de casa en toda la temporada: “Me fijo en nuestros números y es cierto que fuera de casa son muy destacables. Llevamos solo dos goles en contra, no hemos perdido y es una pasada. Es un partido más y vamos a salir a ganar, puede que nos dé con cualquier resultado y los puntos son acumulativos para la segunda fase, por lo que prefiero ser segundo con 35 que no primero con 32, como dijo el míster el otro día”.

Ascender en el Helmántico: “El componente emocional es más externo que interno en el vestuario al ser todos de fuera. Más que hablar de celebración o ascenso en el Helmántico por el hecho de ser el Helmántico, hablamos de ganar el partido para sumar los máximos puntos posibles. Es un partido bonito por la rivalidad entre ambos clubes y nos van a dar los mismos puntos contra el Salamanca, el Guijuelo o el Deportivo”.

Tipo de partido: “Llevan una dinámica muy buena y positiva, pero lo que esperamos es saltar al campo y lograr los tres puntos. Habrá minutos para uno y para otro, debemos estar seguros atrás y aprovechar las ocasiones que tengamos arriba”.

Lo que más le preocupa como portero: “Todo. Cuando te enfrentas a grandes jugadores, hay que respetar al rival y tienen mucha calidad. El otro día estuve con Javi Navas y él destaca mucho la parcela ofensiva”.

Nivel personal: “Me estoy viendo muy bien. Los resultados se están dando y me encuentro en un gran momento, estoy disfrutando muchísimo del club, la ciudad y los aficionados, que son un estímulo para nosotros. Queremos hacer historia y vinimos para esto”.

Renovación: “Llegamos a mantener alguna conversación con Hernansanz para la renovación, pero con su salida se paró. Seguro que se llegará a un acuerdo para ambos y que ojalá sea ascendiendo de categoría con este grandioso club”.

Sueño de Segunda: “Nuestro objetivo después de liberar esa presión inconsciente de conseguir los 29/30 puntos para alcanzar el ascenso es sumar los máximos puntos posibles. El domingo es una nueva oportunidad y nadie nos va a quitar el sueño de luchar por un playoff de ascenso a Segunda División”.

Afición en el derbi: “Siempre sentimos el respaldo de la afición. El otro día en Guijuelo me transmitieron la emoción de volver a un estadio y me encantaría como jugador poder disfrutar de ellos, que son la salsa de este deporte. No poder compartir un año tan bueno como este con tu gente es un poco triste y desconozco el motivo por el que no pueden entrar al Reina Sofía y el hecho de que no se aclimaten las obras. El respaldo suyo fue el motivo de la victoria en Guijuelo. Ojalá puedan estar en todos los partidos, porque va a marcar la diferencia en el éxito de Unionistas esta temporada”.