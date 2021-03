Javi Navas y el posible ascenso de su rival: “Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que Unionistas no gane el derbi”

Jueves, 11 de marzo de 2021

Javi Navas, extremo del Salamanca UDS, vivirá su primer derbi en su actual equipo después de jugar varios en Unionistas, su exclub y el que cuenta con opciones de subir a la PRO en el Helmántico.

Moral para el derbi: “Estamos con las pilas cargadas y trabajando bien para ver si podemos seguir con la misma línea de juego, pero consiguiendo los tres puntos”.

Seguir jugándose mucho tras un descenso: “Nos estamos jugando muchísimo y con la situación en la que estábamos, sabíamos que este primer descenso podía pasar y hay que dejarse todo para que no haya un segundo”.

Duelo con Unionistas: “Es un partido especial porque he vivido muchas cosas allí y me quedo con las buenas. Lo afronto con mucha ilusión y ganar de sumar los tres puntos”.

Derbi desde el otro lado: “Lo único que he notado diferente es que en vez mandarme mensajes con Amaro, ahora lo hago con Carlos de la Nava. Se lo vamos a poner muy difícil y espero que los tres puntos se queden en el Helmántico. Ellos me dicen que me ven correr mucho y que el domingo esté relajado y en el vestuario también me han hecho bromas y hay que ir a muerte”.

Rival: “Unionistas va a seguir haciendo lo que lleva haciendo toda la temporada. Es un bloque muy fuerte. En la segunda parte están rompiendo muchos partidos. No nos vale el empate y hay que ir a por la victoria”.

Escobar y compañeros le piden consejo sobre Unionistas: “El punto fuerte de Unionistas es que no tiene punto débil. Es un equipo muy rocoso. Escobar no me ha preguntado nada porque es un loco del fútbol y conoce mucho a todos los equipos. Hay que estar pendientes de Carlos de la Nava”.

Marcar gol a su exequipo: “Meter gol me hace mucha ilusión a cualquier equipo, pero a ver si el domingo podemos meter uno y que signifique la victoria del equipo”.

Posible ascenso de Unionistas en el Helmántico: “Vamos a ponérselo lo más difícil que podamos y queremos intentar ganar el derbi, el resto no se puede controlar. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que Unionistas no gane el derbi”.

Tranquilidad tras meses complicados por el cambio de club: “Ha pasado todo un poco e imagino que esta semana alguno intentará buscar polémicas donde no las hay”.

Salida de Hernasanz: “Me sorprendió la salida de Diego y no he querido ni preguntar ni saber nada, yo solo estoy centrado en el Salamanca”.

Demostrando un buen nivel en 2021: “Mucha gente me comenta que están viendo al mejor Javi Navas de estos 4 años en Salamanca, pero no lo comparto del todo y creo que he hecho buenos partidos en Unionistas. Intento mantener este nivel porque el club se está jugando mucho y Javi Navas su futuro en la temporada que viene. No me he equivocado (en su decisión)”.