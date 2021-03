“Sales de casa lo menos posible y en los bares no entro”. Mayores salmantinos esperan con ilusión la vacuna

Miércoles, 10 de marzo de 2021

Mayores salmantinos explican a SALAMANCA AL DÍA sus inquietudes ante la pandemia. “Sales de casa lo menos posible y en los bares no entro”, nos explicaba uno de ellos, al tiempo que aseguraba que “no tengo miedo, pero si precaución”.

“Hasta que no nos vacunen, hay que tener miedo y respeto”, afirmaba otro de los encuestados. En general, están tranquilos y adaptados a la situación, aunque lamentan que haya gente que no respeta las normas sanitarias: “hay personas que no las cumplen, lo de los botellones tenían que mirarlo más. Mucha gente va con la mascarilla por debajo de la nariz, y por la nariz entra igual. Ves a gente fumando, otros sin mascarilla y encima no le digas nada”.

Y, por supuesto, están aguardando la vacuna porque “es una esperanza, en cuanto me llamen, me vacuno, creo que nos llamarán pronto pero no sabemos cuando”.

Vídeo de Guillermo García