La importancia de una buena alimentación para el perro; cómo elegir un pienso adecuado

Tener un perro es una responsabilidad y como dueños se deben que cubrir sus necesidades, alimenticias y afectivas, así como de actividad física para mantenerlos sanos y que tengan una vida no solo más larga, sino también de mejor calidad

Para cualquiera ser vivo, la alimentación es esencial para mantenerse sano, activo y gozar de una buena calidad de vida. En el caso de los perros, no es distinto. Por eso, como dueños, hay que saber elegir el pienso más adecuado, ese que le aporta todos los nutrientes que necesita para que este fuerte y saludable muchos años.

El pienso para perros supuso una revolución para industria de alimentación canina. Era fácil de elaborar, económico y muy cómodo para los propietarios de estas mascotas, pues solo tenían que echar unas bolas en un cuenco y listo. El único problema es que pocos se paraban a leer la etiqueta de lo que realmente contenían esas bolitas y se dejaban guiar por un buen marketing, sin contar con que no existía una buena legislación sobre el etiquetado.

Marketing vs calidad

De este modo, los medios de comunicación hicieron todo el trabajo para vender un producto que, en la mayoría de los casos, era deficiente para la alimentación canina. Se trataba de una base de cereales con aditivos químicos y un escaso contenido de carne.

Hoy día, los propietarios han tomado conciencia de la importancia de una buena alimentación para su can con el objetivo de ofrecer lo que necesita para un buen estado de salud. Un perro alimentado con un pienso de mala calidad sufre alergias, realiza un sobreesfuerzo pancreático, siente apatía y falta de energía, además de lucir un aspecto físico deteriorado, con pelo reseco, áspero y con mucha caída. Otras consecuencias son la inapetencia, problemas y molestias gastrointestinales, y a largo plazo fallos renales, hepáticos, etc.

Las alergias alimentarias en los perros

Para evitar la aparición de alergias alimentarias en los perros o para cuidar de aquellos animales que ya las sufren o tiene problemas digestivos, es imprescindible elegir piensos de calidad. Con una selección de piensos elaborados con ingredientes naturales que han sido cuidadosamente seleccionados y que cuentan con origen y procedencia garantizados, incluyendo carnes y pescados frescos.

¿En qué fijarse al leer la etiqueta del envase?

En líneas generales, hay que elegir siempre un pienso elaborado con ingredientes naturales. Hay que evitar aquellos envases que pongan sabor ave o harina de carne. Un pienso de calidad para un perro está compuesto de al menos un 30% de proteína animal, preferiblemente carne o pescado fresco. Los piensos con bajos atributos, sin embargo, están hechos principalmente de cereales, una alimentación inapropiada para un can.

Los piensos recomendados son bajos en cereales o no contienen y tampoco llevan químicos, como colorantes, conservantes, saborizantes en su composición. Tan solo está formado por aditivos en forma de suplementos vitamínicos.

Un pienso que contiene maíz o trigo es difícil de metabolizar por un perro. Aunque algunos no les afectan, a la mayoría les provoca intolerancias alimentarias que se traduce en dermatitis, picores constantes en su piel, pelo áspero, etc. En cualquier caso, un perro que no tenga intolerancia a los cereales, debe consumir un pienso con arroz, cebada o avena, nunca maíz ni trigo. En cambio, para los canes que no soportan de forma natural los granos hay buenos piensos elaborados sin ellos.

Piensos Ownat

Un ejemplo de calidad para las mascotas son las variedades que ofrece el pienso Ownat, que aporta proteínas de gran valor biológico. Además, están elaborados de forma respetuosa, sin harina de carne, para así retener al máximo sus nutrientes originales.

Se trata de piensos con una cantidad de hidratos de carbono limitado, que contienen una sola proteína animal, ayudando a identificar más fácilmente las posibles alergias alimentarias. Se trata, en cualquier caso, de piensos hipoalergénicos indicado tanto para prevenir la aparición de alergias como para alimentar a aquellos que las sufren.

Como se ha podido ver a lo largo de este artículo, la alimentación de una mascota no es algo que se pueda tomar a la ligera. Alimentarla a base de piensos elaborados es la forma más cómoda y saludable, siempre que se opte por piensos que reúnan las características que se han comentado con anterioridad.

