El Ayuntamiento perdonará a los vendedores los 60.000€ de tasa de 2021 si pagan los 32.000€ de deuda

Miércoles, 10 de marzo de 2021

El despacho de la Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo acogió a primera hora de la mañana del miércoles la reunión que estaba prevista en torno al devenir del mercadillo sabatino, después de que en las dos últimas semanas el número de puestos instalados fuera muy bajo (7 y 10, respectivamente), como forma de protesta de los vendedores por hacerles pagar la tasa de instalación en 2021 (en vez de perdonársela como a las terrazas), así como por hacerles pagar íntegra por anticipado la cuota del 1º semestre pese a no haberse colocado varias semanas.

Por parte del Ayuntamiento, en la reunión tomaron parte el alcalde Marcos Iglesias, la delegada de Mercados Laura Vicente, y el Jefe de la Policía Local, Narciso Caridad (junto a otro miembro del cuerpo), mientras que por parte de los vendedores asistieron los principales responsables de la Asociación de Vendedores Ambulantes, Luis Bermúdez y Abel Vázquez. La reunión fue bastante larga (duró aproximadamente hora y media), pero acabó sin ningún acuerdo concreto, aunque el Ayuntamiento hizo dos propuestas.

Según explicó el alcalde Marcos Iglesias a los medios de comunicación (en presencia también de los vendedores), “entendiendo el contexto y las dificultades” por culpa de la pandemia, se ha ofrecido, “aunque el Ayuntamiento sale perjudicado”, perdonar a los vendedores la tasa de instalación de todo 2021 (unos 60.000€) si se abona todo lo que queda por pagar de la ‘deuda histórica’, que a día de hoy son unos 32.000€.

En palabras de Iglesias, “con esa deuda encima de la mesa, no se puede condonar la tasa”. Aunque las matemáticas sean simples y se vea fácilmente qué cantidad sería más beneficiosa para los vendedores, a la hora de la verdad no es tan sencillo, ya que la deuda no pertenece a todos, sino a unos 20-30, que son los que deben ponerse al día -si es que tienen liquidez- para que todos se puedan beneficiar.

En caso de que esa propuesta no salga adelante, o mientras se va pagando la deuda, el Ayuntamiento ha ofrecido una nueva fórmula de pago de la tasa de 2021 a los vendedores que todavía no hayan abonado la del 1º semestre, para que así les sea más fácil abonarla. En vez de pagos semestrales, se deberá abonar –siempre por anticipado- un trimestre (marzo, abril y mayo), posteriormente otro (junio, julio y agosto), y para rematar, el último cuatrimestre del año (septiembre, octubre, noviembre y diciembre). En caso de que se acabe por saldar la deuda histórica, se devolverían todas las tasas correspondientes a 2021 que se hayan pagado (de momento hay 17 vendedores que han pagado la cuota del 1º semestre).

En el último momento de la reunión también se puso sobre la mesa la posibilidad de que la tasa se pague fraccionada por meses, lo que tendría que hacerse domiciliando los recibos. En este supuesto, si un vendedor no paga la cuota el día 1 de cada mes (es decir, sino tiene dinero en la cartilla cuando se le pase el recibo) perdería el derecho al puesto. Luis Bermúdez y Abel Vázquez indicaron que trasladarán estas propuestas al resto de vendedores para conocer cuál es su postura al respecto y tomar una decisión.

En todo caso, quisieron remarcar que “no pedimos limosna, solo que se equipare con el resto de España, flexibilizando el pago adaptándose a las circunstancias provocadas por la pandemia”. Como propuesta concreta, plantearon que les dejasen instalarse tres meses sin pagar nada (o al menos no de forma anticipada), porque, en referencia a sus compañeros, “no lo pueden adelantar, no lo tienen, los mercados han estado cerrados”. Asimismo recordaron que sectores como hostelería o comercio están recibiendo ayudas de una u otra forma, mientras que los vendedores ambulantes están siendo los peor parados.