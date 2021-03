Menores extranjeros no tutelados: 350 denuncias en España, solo 2 en Castilla y León   

Miércoles, 10 de marzo de 2021

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del Ministerio del Interior cifra en su informe anual que en España hay un total de 8.367 denuncias acumuladas -desde el año 2010- que han sido catalogadas como menores extranjeros no tutelados fugados de centros de protección. Todas estas denuncias continúan teniendo un señalamiento policial por desaparición.

Actualmente, del total de denuncias activas de personas desaparecidas en España (4.685), 414 corresponden a menores extranjeros no tutelados fugados de centros de protección en los últimos seis meses y que no son mayores de edad. En Castilla y León, durante 2020 se registraron 2 denuncias de menores extranjeros y fugados de centros de protección (Valladolid y Soria, una denuncia en cada provincia).

El país de origen más habitual de estos menores es Marruecos, con más del 61% de los casos, seguido de Guinea y Argelia, ambos con alrededor del 9%.

Inicialmente, en el momento en el que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recogen una denuncia por desaparición, esta queda en estado activo, independientemente de que se trate de menores extranjeros fugados de centros de protección o no. En los casos que se trate de menores extranjeros no tutelados y fugados de centros, la denuncia además permanece en este estado –activo– mientras no sean mayores de edad, o mientras no hayan transcurrido seis meses desde el momento de la fuga.

Cuando una de estas dos circunstancias se cumple, a efectos estadísticos, la denuncia cambia de estado y pasa a catalogarse de forma específica como “menor extranjero no tutelado y fugado de centro, es decir no contabiliza como denuncia activa, pero continúa teniendo un señalamiento por desaparición, tanto a nivel nacional, como dentro del Sistema de Información Schengen (SIS).