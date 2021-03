Las 7 claves para saber cómo diseñar tu propia casa de forma profesional

Martes, 9 de marzo de 2021

Existe un punto de inflexión en la vida de la mayoría de las personas que les lleva, en un determinado momento, a plantearse una inversión de futuro: diseñar su propia casa. Para esto, lo más normal es que, una vez tomada la decisión, nos empiecen a asaltar miles de dudas acerca de todo el proceso que tenemos por delante. Sin embargo, nada de agobios, esto no es algo nuevo y, por suerte, hoy en día contamos con todas las facilidades para diseñar una casa de forma profesional de manera sencilla.

Por todo esto, para elaborar este artículo nos hemos puesto en contacto con el equipo técnico de C+C Estudio, quienes han sido los responsables de contarnos alguna de las principales claves que ellos mismos utilizan para el diseño de hogares y viviendas. De esta forma, podemos extraer estupendos resultados y terminar diseñando nuestra propia casa de forma fiable y profesional.

Analiza previamente tus necesidades

Antes de meterte de lleno en la que será la casa de tu vida es importante dedicar cierto tiempo a soñar y analizar qué es lo que verdaderamente queremos sacar adelante con este proyecto. Es el momento de hacer bocetos, dejar volar la imaginación, analizar nuestras prioridades presentes y futuras como familia y, por supuesto, hacer una lista con cosas que queremos y no queremos en nuestra futura vivienda. Así, sentaremos las bases de nuestro futuro hogar.

Contrata un asesor técnico para todo el proceso

Otro de los puntos extremadamente necesarios es contratar a un asesor técnico que nos acompañe durante todo el proceso y haga de intermediario entre nuestras propias ideas y los profesionales que han de llevarlas a cabo. Esto es sumamente importante, ya que puede darnos una dosis de realidad cuando nos estemos yendo por las nubes o facilitarnos el trabajo cuando queramos expresar alguna idea al equipo técnico de construcción o decoración.

Visita tantos terrenos como sea necesario

Diseñar tu propia casa no es un proceso que deba de hacerse rápido. Existen miles de casas y terrenos que podremos visitar en el área que hayamos seleccionado, por lo que es de vital importancia no impacientarse y visitar todos los terrenos posibles. Así, también podrás ver cosas que te gusten (y que no te gusten tanto) y podrás decidir en base a ellas lo que quieres para tu propia casa.

Apuesta por las soluciones ecológicas

Una vez se haya escogido el terreno y tengamos claro el proyecto, otro buen punto que, además, nos puede ayudar a ahorrar muchísimo dinero en el futuro es, sin duda, el hecho de apostar por soluciones ecológicas para los suministros de agua, gas y luz. Instalar paneles solares, incluir bombas de calor geotérmicas o aerotérmicas o instalar luces con sensores pueden ser algunos de los puntos que, a pesar de que puedan resultar un poco más caros en cuestión de instalación, nos ahorrarán muchísimo dinero a la larga.

Elabora siempre planos en 3D

Aunque los planos en dos dimensiones son siempre el inicio de cualquier proyecto, lo cierto es que, desde aquí, os animamos a que solicitéis siempre planos 3D de vuestro hogar. Está claro que no tiene nada que ver el hecho de tener que hacernos una idea sobre cómo será nuestra casa sin profundidad ni altura a hacerlo con una maquetación 3D en la que podremos ver muchos más detalles. Aunque pueda parecer algo superficial, lo cierto es que los planos 3D son muchísimo más realistas, nos ayudarán a darnos cuenta fácilmente cuando algo no encaja y nos permiten tomar decisiones mucho más acertadas a largo plazo.

Cuida muchísimo el presupuesto

Una de las típicas cuestiones cuando se empieza a diseñar una casa de forma profesional es, sin duda, la de¿y si aprovechamos también para…?. Esta pregunta está muchas veces envenenada y provocará que queramos hacer muchísimas cosas que no estaban presupuestadas, seguro, a un precio más elevado. Es por eso que uno de los mejores consejos a la hora de diseñar una casa es ceñirse al máximo al presupuesto.

Si hemos analizado bien nuestras necesidades y proyectado todo lo que necesitamos en un plano 3D, lo cierto es que no necesitaremos nada más para que nuestra casa funcione. Evita sumar proyectos “por si acaso”, limítate a cumplir lo establecido en el diseño y procura no incluir gastos extra que no hayan sido analizados en profundidad.

Optimiza los espacios y el diseño

Por último, no podíamos dejar de mencionar la necesidad de optimizar los espacios y el diseño en una casa. Tan importante es construir unos cimientos sólidos que puedan resistir muchos años y encontrar soluciones eficientes y ecológicas para ahorrar dinero en las facturas como diseñar bien los interiores.

Desde la propia distribución de los espacios en la casa, el equilibrio entre el exterior y el interior, hasta las gamas cromáticas de la pintura y la decoración o la composición con el mobiliario serán puntos esenciales para que una casa funcione correctamente. Con un diseño de interiores optimizado conseguiremos tener una casa bonita, totalmente personalizada y a nuestro gusto, pero también cómoda y práctica para vivir el día a día en ella por muchos años.