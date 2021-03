La obra del villarinense José-Miguel Ullán se expone en el Musac a partir del 20 de marzo

Martes, 9 de marzo de 2021

‘Visto y no visto’ recorre el extenso y poliédrico trabajo creativo de este polifacético autor, poeta, pintor, periodista y crítico, sin duda un referente del arte y la cultura española

"Visto y no visto" se expone en el Musac en León de manera presencial a partir del 20 de marzo

En la programación del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, la Consejería de Cultura y Turismo ha incluido en su programación, a partir del 20 de marzo, una exposición dedicada al universo creativo del poeta salmantino José-Miguel Ullán (Villarino de los Aires, 1944-Madrid, 2009).

Tras su paso por El Círculo de Lectores en Barcelona y la Fundación César Manrique (FCM) de Lanzarote, ‘Visto y no visto’ llega a León con carácter presencial y comisariada por Rosa Benéitez y Miguel Casado. Con texto y gesto en José-Miguel Ullán, la muestra recorre el extenso y poliédrico trabajo creativo de este polifacético autor, poeta, pintor, periodista, sin duda un referente del arte y la cultura española durante medio siglo a partir de mediados de los años sesenta del siglo pasado y hasta su muerte en 2009.

‘Visto y no visto’ según la Fundación César Manrique

Como señala la FCM, ‘Visto y no visto’ muestra tanto su poesía como su trabajo pictórico (agrafismos, denominación que escogió para sus dibujos de pequeño formato sobre papel), además de su colaboración con artistas plásticos: primeras ediciones de sus libros de poesía, fotografías, una amplia selección de libros de artista (Joan Miró, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Pablo Palazuelo, Eusebio Sempere y Antonio Saura, entre otros), y una extensa selección de obra plástica (poesía visual), en la que se incluye dibujos no vistos en Madrid y Barcelona, entre ellos la serie de 54 agrafismos titulada Lámparas, en homenaje a la escritora María Zambrano, que se muestra por primera vez. José-Miguel Ullán está considerado como una de las figuras más sobresalientes de la poesía hispánica. Escritor, crítico, comisario de exposiciones y poeta, desarrolló una intensa actividad dentro de la vida cultural del país. Dirigió, en París, las emisiones radiofónicas en lengua española de France Culture (ORTF). Fue subdirector de la revista de artes plásticas Guadalimar, codirector de Cuadernos Guadalimar y subdirector del periódico Diario 16, donde fundó el suplemento ‘Culturas’. Así mismo, creó la colección Poesía/Cátedra y fue fundador y director literario de la editorial Ave del Paraíso. Como poeta, José-Miguel Ullán se caracterizó siempre por entrecruzar los mimbres de la plástica y de la literatura en una exploración singular en la que funde trazo y signo, palabra e imagen, en un permanente flujo de transferencias que forma parte sustantiva de su código expresivo. Autor de una extensa obra poética, entre sus libros publicados cabe señalar: Maniluvios, Frases, Rumor de Tánger, Visto y no visto, Ardicia (Antología poética, 1964- 1994), Tardes de lluvia / Animales impuros, Testículo del Anticristo, Con todas las letras, Amo de llaves, De madrugada, entre la sombra, el viento, Órganos dispersos —editado por la Fundación César Manrique dentro de su colección de poesía Péñola Blanca— y Ondulaciones (Poesía reunida. 1968-2007). Ha publicado también María Zambrano, esencia y hermosura, una antología de textos de la escritora, seleccionados y prologados por Ullán. Muchas de las obras de este poeta fueron objeto de ediciones de bibliofilia realizadas con pintores. Estas piezas han sido expuestas en diversos museos, entre los que destacan: MoMa (Nueva York), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) y Biblioteca Nacional de Francia (París).