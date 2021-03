Alba Paniagua Caneiro se hace con el I Concurso de Ilustración de Ampli

Lunes, 8 de marzo de 2021

La Asociación de Mujeres Progresistas Lorenza Iglesias (Ampli) de Ciudad Rodrigo dio a conocer en la tarde del lunes la relación de ganadores de su I Concurso de Ilustración, titulado Ilustrando el 8M, Día Internacional de la Mujer, con el cual querían celebrar esta jornada “como un día para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad”.

En el Concurso han tomado parte un total de 14 personas, que han remitido 15 trabajos, que fueron valorados por un jurado integrado por la presidenta de Ampli, Soledad Heras Juanes; la psicóloga de Ampli, Cristina M. Lobato; una representante de la Asociación CROMA, Adelia Vicente Jorge; y otra de Civitas Animación Teatral, Meli Guerrero.

Este jurado ha determinado que la ilustración que merece el primer premio es la presentada por Alba Paniagua Caneiro, titulada Princesa Morada, llevándose un premio de 100€ en material de Bellas Artes. Asimismo, esta imagen se ha llevado la Mención Especial del Público al ser la que más Me Gusta ha obtenido en el perfil de Facebook de Ampli. Mientras, como finalistas –sin premio-, el jurado escogió los trabajos Feminism is not a crime, de Nadie; y Una educación basada en la igualdad, de Sofía Torrens Becerro. En la galería figuran todas las ilustraciones presentadas al Concurso.