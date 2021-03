La ‘Marea Azul’ podrá acompañar a su equipo en la burbuja de cuartos de final de Euroliga   

Lunes, 8 de marzo de 2021

El equipo se ‘reencontrará’ con su afición, tras semanas de ausencia, en el momento cumbre de la temporada con el pase a una posible Final 4 en juego ante Spar Girona

Una vez conocidas las nuevas medidas de la Junta de Castilla y León para controlar la pandemia del coronavirus, el CB Perfumerías Avenida ha podido constatar que la apertura de aforo para eventos deportivos podrá permitir, si nada cambia en estas fechas, la afluencia de público a los partidos de cuartos de final de la Euroliga, los días 17 y 19 de marzo.

De esta forma, el equipo se “reencontrará” con su afición, tras semanas de ausencia, en el momento cumbre de la temporada con el pase a una posible Final 4 en juego ante Spar Girona. Dada la limitación de aforo del 33% de la capacidad de Würbzurg, y como deferencia a los abonados de la campaña 20-21 que ya han visto reducido el número de partidos en su abono de Liga nacional, se abre un pequeño periodo para que aquellos abonados de esta temporada que lo deseen puedan solicitar su abono completo para los cuatro partidos de la burbuja de Euroliga (Fenerbahce vs Galatasaray y Avenida vs UniGirona). El club ha querido, además, premiar la fidelidad de estos socios ofreciendo estos partidos (que no estaban contemplados en al abono inicial) a un 50% de descuento con respecto al previo de venta al público en general. Así pues, el precio del abono de Euroliga para los socios de esta temporada será 20€ PRECIO ÚNICO, con entrada a los cuatro partidos. En esta ocasión, los asientos No serán los mismos que los abonos de temporada en LF Endesa ni serán contiguos en función de unidades familiares. El precio será mismo para tribuna y fondo, y se entregarán según orden de llegada de solicitudes hasta ir completando zonas.

Para solicitar estos abonos, deberán responder al mail enviado desde el CLUB en las próximas horas, (o enviar directamente uno a secretaria@perfumeriasavenidabaloncesto.com o mediante mensaje whatsapp a 687888241) en caso de querer conseguir abono y especificando nombre y número de socio y la zona preferida. Sólo serán válidos en esta fase los abonados de la temporada actual (no será posible reservar para familiares/amigos no abonados). El plazo para responder será hasta el jueves a las 15h.

Una vez se conozcan los abonos de Euroliga retirados por los socios de esta campaña, se abrirá la venta para los aficionados en general, en orden de llegada y hasta completar las localidades permitidas. El precio para estos casos será de 40€ (precio ÚNICO). Estos abonos darán acceso a los cuatro partidos de Euroliga y, además y como regalo añadido, al partido de LF Endesa que se disputará el lunes 22 ante Embutidos Pajariel Bembibre en Würzburg. Se procederá a abrir un periodo desde el viernes para solicitar las entradas restantes mediante mail e, igualmente, se entregarán según orden de llegada

La burbuja de cuartos de final de Euroliga es, sin duda, una oportunidad única (más en esta atípica temporada) para tratar de apoyar al equipo en un momento crucial. El CB Avenida ha optado por la organización de este evento, con el correspondiente esfuerzo económico, para intentar conseguir juntos un sueño del que, seguro, toda la Marea Azul querrá ser partícipe.