Los comercios del Barrio del Oeste de Salamanca mostrarán hábitos y enseres de la Semana Santa de la ciudad

Domingo, 7 de marzo de 2021

Del 8 al 11 de abril se esparcirá incienso por las calles y estarán ambientadas con música de saetas

Hábitos y enseres relacionados con las distintas congregaciones, hermandades y cofradías de la Semana Santa de Salamanca lucirán en los escaparates de distintos comercios del Barrio del Oeste, concretamente en establecimientos de las calles Wences Moreno, Isidro Segovia, Muñoz Torrero y Fray Luis de Granada.

Además, durante el día se esparcirá incienso por las calles y estarán ambientadas con música de saetas, en ambos casos en horas determinadas, ha informado la Asociación de Comerciantes de la calle Wences Moreno, que ha presentado esta iniciativa que se desarrollará del 8 de marzo al 11 de abril y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca, junto a la colaboración de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca y la Junta de Semana Santa.

Se trata de una Semana Santa de "cinco sentidos", ha explicado la representante en este acto de los comerciantes, Ángela María Hernández, una propuesta que homenajea en los escaparates y en los bares de la zona a las cofradías, hermandades y congregaciones, a las formaciones musicales y a las asociaciones que existen alrededor de Semana Santa y forman parte de la misma.

En las actividades cobra especial protagonismo la promoción de la gastronomía de Cuaresma, al programarse, desde el 26 de marzo y hasta el 4 de abril, junto a la Asociación de Empresarios de Hotelería de Salamanca, un concurso de pinchos, menús y torrijas en diferentes establecimientos, que próximamente serán dados a conocer.

En el acto de presentación han participado el concejal de Turismo, Fernando Castaño, acompañado por Ángela María Hernández Cabezas, en representación de los comerciantes de la calle Wences Moreno, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Álvaro Juanes, y el presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, Francisco Hernández Mateo.

Durante el acto, Fernando Castaño ha defendido "la espiritualidad de la Semana de Pasión por encima de cualquier consideración turística o económica" y ha agradecido la iniciativa de los comerciantes y hosteleros de Wences Moreno y aledaños, junto a las cofradías, hermandades y congregaciones, para "salvar la Semana Santa" con actos que la mantengan presente.

En representación de la asociación de comerciantes de Wences Moreno, Ángela María Hernández Cabezas, ha analizado diferentes detalles: "No se podía estar otro año sin procesiones, sin cofradías en la calle para mostrar su patrimonio. A pesar de no salir a la calle los cofrades con sus hábitos planchados, no los echaremos de menos, gracias al Ayuntamiento de Salamanca, que colabora con las concejalías de Comercio y Turismo, la primera con un concurso de escaparates y la otra con un concurso de torrijas y elaborando pinchos de cuaresma".

Por su parte, Álvaro Juanes ha indicado que la Semana Santa en Salamanca para el sector que representa "cobra una gran importancia por varios motivos" y que este año la celebración será distinta por la situación de pandemia.

"Una Semana Santa especial, pero no por ello será peor, ya que abriremos nuestros establecimientos a todos los castellano leoneses que acudan; pero también es importante para nosotros porque los vecinos de Salamanca y su provincia podrán disfrutar de esta Semana Santa también gastronómica, para ello realizaremos una ruta de menús y tapas y de nuevo realizaremos el concurso de torrijas"; ha apuntado.

Para finalizar, Francisco Hernández Mateo, presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, ha señalado que "recibida la propuesta" se propuso a las 18 cofradías, hermandades y congregaciones, que "la aceptaron de buen grado, poniéndose en contacto con los organizadores para al cesión de los distintos elementos procesionales, que cederán gustosamente" para acercar el patrimonio y religiosidad que atesoran.