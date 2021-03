La razón se viene abajo

cuando el sentimiento se despierta.

No cabe el pensamiento en la existencia solamente

organizando la experiencia de la vida

bajo su criterio cartesiano.

No cabe solamente porque no la llena

la existencia, no da el ancho él solo,

si no lo asiste el corazón con su hondura

y altura y grosor de una dimensión inabarcable

por números y letras.

El amor, al menos en mi caso, me sostiene

en un camino donde el horizonte de los mapas racionales

señala un vacío adonde todo se termina y aparecen los monstruos.



Goya



6 de marzo de 2021

Xalapa, Veracruz, México

Juan Angel Torres Rechy

torres_rechy@hotmail.com