El sorteo de Euromillones deja un premio de 1 millón de euros en Sancti-Spíritus

Viernes, 5 de marzo de 2021

La suerte hizo parada en la noche del viernes en la comarca mirobrigense dejando un premio de un millón de euros en la localidad de Sancti-Spíritus. En concreto, el premio corresponde a ‘El Millón’ que se pone en juego cada día de sorteo de Euromillones entre todos los boletos sellados en territorio nacional (es independiente a la combinación ganadora, que estuvo integrada por los números 4, 5, 39, 46 y 48, con el 7 y el 10 como estrellas). El boleto ganador de la noche del viernes fue el que tenía el código LPM02497, que había sido vendido a través del despacho receptor situado en el Kiosco de prensa y golosinas Alonso Rubio ubicado en el número 1 de la calle Cerezo de la citada localidad de Sancti-Spíritus. Su propietaria, Marta, señalaba a través del perfil del Kiosco en Facebook que “me alegra, me entusiasma y me emociona poder comunicaros que hemos vendido El Millón. Enhorabuena al ganador/a. Mil gracias”.