El mercadillo sabatino de Ciudad Rodrigo volverá a estar bajo mínimos esta semana

Viernes, 5 de marzo de 2021

Por segunda semana consecutiva, el tradicional mercadillo que se instala los sábados –cuando la pandemia no lo impide- en el Paseo Fernando Arrabal, el Registro, y parte de la Rúa del Sol de Ciudad Rodrigo, volverá a estar bajo mínimos, según las declaraciones efectuadas en las últimas horas a Ciudad Rodrigo Al Día por Abel Vázquez, presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Salamanca (ASVA), que agrupa a la gran mayoría de los vendedores que se instalan en Miróbriga.

En concreto, Abel Vázquez asegura que “el 99,9% no va a ir”, dejando la puerta abierta a que sí monten su puesto algunos pocos vendedores como ya ocurrió el pasado sábado, cuando apenas hubo 7 puestos, justo en la jornada en que podía regresar el mercadillo tras permanecer suspendido desde mediados de enero por culpa de la pandemia del coronavirus.

Esta nueva ausencia masiva de los vendedores a la cita semanal con Ciudad Rodrigo se produce, según explica Abel Vázquez, a la espera de una reunión con el Ayuntamiento mirobrigense, que ha sido fijada para el próximo miércoles, con presencia del alcalde Marcos Iglesias, la delegada de Mercados Laura Vicente y el Jefe de la Policía Local, Narciso Caridad. Durante la misma, los vendedores volverán a trasladar sus peticiones, siendo la principal “estar exentos de pago” de la cuota semestral, “como nos han perdonado en varios sitios”.

Hay que recordar que el Ayuntamiento se ha negado a atender esta petición (a día de hoy sólo han pagado la cuota semestral 17 de los 100 vendedores actualmente activos), al menos hasta que se salde la deuda histórica que tienen los vendedores, cuyo pago es independiente -al ser previa- a las suspensiones que pueda haber por culpa de la pandemia.

Al respecto, Abel Vázquez considera que “no pueden pagar justos por pecadores; si hay 20-30 personas que deben, el resto, más de 80, no tienen por qué tener ese agravio”, volviendo a recordar que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha perdonado la tasa tanto de 2020 como de 2021 a los hosteleros por la instalación de las terrazas, “y a nosotros no nos perdonan: 2020 está pagado y 2021 no quieren perdonarlo”.

Asimismo, una queja paralela de los vendedores es que el Ayuntamiento quiere que paguen la cuota íntegra del primer semestre (con un descuento por no haberse podido instalar el pasado mes de septiembre), pese a que no ha habido mercadillo durante buena parte de enero y febrero (esa parte proporcional se descontará en la cuota del 2º semestre): “nos quieren cobrar por adelantado sin haber trabajado”, apuntando que llevan un año muy complicado y que “hay gente que quiere, pero no puede pagar”.

El aviso por anticipado de que este sábado no se van a instalar tiene como objetivo “informar a la gente”, para que “no se peguen el viajecito”, y para que conozcan la razón de su no instalación, a la espera de la reunión con el Ayuntamiento.