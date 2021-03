“Es muy meritorio jugar por 0€ y amar el escudo de tu pueblo, eso es un orgullo”

Viernes, 5 de marzo de 2021

El Senior del Ciudad Rodrigo CF inicia este sábado (16.30 horas, fuera de casa, frente al Villaralbo), la 2ª vuelta de la 1ª fase liguera de la Regional de Aficionados, compuesta de nuevo por 8 partidos, que determinarán quiénes lucharán en la 2ª fase por ascender a 3ª División, y quiénes lo harán por evitar descender a Provincial. Justo en el ecuador de esta primera fase, Ciudad Rodrigo Al Día charla con el técnico del equipo, Aris Marcos.

-Primera vuelta finalizada en el coliderato, con 17 puntos, 5 victorias, 2 empates, una dura derrota, 11 goles a favor y 6 en contra (4 en un mismo partido). ¿Satisfecho?

-Muy satisfecho, no puedo pedir más en esta primera vuelta, es para estar feliz y muy orgulloso de los jugadores. El equipo ha conseguido dejar la portería a 0 en 5 partidos de 8 disputados; eso es de enmarcar y dice mucho del trabajo de todo el equipo en todos los aspectos. La única derrota que hemos tenido, que además fue por 4 a 0, no fue del todo lo que el marcador refleja, el equipo tuvo varias ocasiones pero no quisieron entrar y ellos tuvieron el 95% de efectividad y me toca felicitarles por su victoria, el fútbol es así, el que mete gana.

-¿Cuáles diría que son las principales claves del funcionamiento del equipo?

-Sin lugar a dudas, la unión del vestuario, el factor humano del grupo es soberbio. Aquí todos remamos en la misma dirección, todos sumamos, somos una gran familia. Sabemos lo que somos y lo que queremos ser. La afición, los socios, el pueblo, los patrocinadores, los colaboradores, el concejal de deportes, el ayuntamiento, la junta directiva, es que todos absolutamente todos suman cosas positivas para seguir soñando. Soy un afortunado de tener los mejores compañeros y ayudantes también, Agustín, Moríñigo, Álvaro, Rubén, Miguel, Pepe, todos son increíbles y es mérito absolutamente de todos, especialmente de los jugadores, que son los artífices.

-Más allá de los resultados, ¿qué partido o partidos le han dejado mejor sabor de boca?

-Todos, de todos he sacado cosas positivas y cosas en las que debemos mejorar. El partido posiblemente que mejor sabor de boca me dejó fue la remontada al Hergar por insistir y creer hasta el final, y la victoria ante el Benavente por la solidaridad y la lucha del equipo en los minutos finales.

-Igualmente, más allá del resultado, ¿qué rival ha causado más problemas al Ciudad Rodrigo?

-Es una liga muy pareja, de mucha rivalidad, con muchos derbis y que cuesta muchísimo ganar cualquier partido. Todos los equipos, absolutamente todos, tienen mi máximo respeto, todos dan guerra y problemas. Me gusta mucho y tiene también mucho mérito la Bovedana, es otro club humilde como nosotros y siempre pone las cosas difíciles porque sus jugadores se dejan el alma.

-Como quedaría ‘feo’ hacer valoraciones de su propia plantilla, ¿qué jugadores le han llamado más la atención de los otros equipos?

Ribert - David Moreno

Hergar - Rubén Rivas

Villaralbo - Emmanuel Manero

Bovedana - Santi Hernández

Monterrey - Carlos Calvo

Bejar - Lucas Galiano

Benavente - Ricardo González

Coreses - Álvaro González

Y del Ciudad Rodrigo CF te diré uno, pero a nivel humano para que nadie se me enfade (risas), por todo lo que suma y aporta en el vestuario y ser un líder, Alberto Maza.

-¿Cuáles son los aspectos en los que debe mejorar el equipo?

-A veces pienso que deben tener más paciencia y tranquilidad, pero también que deben creer más en ellos mismos; para mí son los mejores, les admiro, me quito el sombrero por cada uno de mis jugadores.

-Parece que uno de los ‘debes’ es la puntería, con sólo 11 goles en 8 partidos...

-(Risas) No me importa que me tachen de ultra defensivo porque no lo soy, sí que doy más valor a ganar 0-1 que 4-5. En el 2015 ascendimos a Tercera División siendo el equipo menos goleado de Castilla y León y casi de España y firmó lo mismo. A mí me gusta ganar, me da igual las posesiones largas, me da igual el juego bonito, el agradar a las personas; no me gustan las pizarras ni los portátiles, eso me da igual, a mí me gusta trabajar a mi manera con mis ideas y locuras y tener a los jugadores unidos y que se partan el alma. Es cierto que fallamos muchas ocasiones, pero felicito a los jugadores porque generan muchas ocasiones y eso es lo importante, cuando generas es que haces bien las cosas y este equipo genera muchas. Te diré mas, aunque tengamos solo once goles a favor, tengo el mejor equipo en ataque de los 4 grupos, al menos para mí (Albertito, Manu, Fran, Santi, Alberto Martín, Maza, Pablito... jugadorazos). Soy de la escuela de José Luis Mendilibar, entrenar 75 minutos intensos sin parar y para casa, vengo para ganar, no para agradar a nadie ni hacer amigos (los amigos después de los entrenamientos y partidos). Si pierdo me puedo ir para casa, como mis compañeros de profesión Félix del Villaralbo y Javi del Monterrey. Vine aquí en diciembre de 2019 con el equipo en descenso por los arrastres, y el equipo se quedó a tan solo un punto del 3º faltando creo que 7 jornadas; es muy meritorio por parte de los jugadores y mantenemos la misma columna vertebral, los jugadores saben lo que pido y lo que quiero, en el fútbol solo vale GANAR, da igual el cómo y el por cuánto. GANAR GANAR Y GANAR Y VOLVER A GANAR como decía el gran Luis Aragonés.

-¿Esperaba que el Ribert fuese, a día de hoy, el principal rival?

-Sí por supuesto, pero también te diré algo, tienen muchísimo más mérito los jugadores del Ciudad Rodrigo CF, son todos de la casa y algún universitario que están en Salamanca estudiando, así que todos de la casa. Un apunte muy importante es que el que los que más cobran creo que son Pepo, Risu, Maza y Pertu, 0€, y el sueldo más bajito pues creo que será Casti, 0€ (risas). Es muy meritorio jugar por 0€ y amar el escudo de tu pueblo, eso es un orgullo, meterte 180 kilómetros todos los días de entrenamiento en el Francisco Mateos y regresar a Salamanca. Otros jugadores juegan por dinero, no por el amor a unos colores y a un pueblo, lo del Ribert para mí no tiene mérito, siento mucho decirlo, pero es la realidad (aunque les debo felicitar porque no quita una cosa para otra, juegan bonito y lo hacen bien). Igual que el Palencia de Balta con muchos ex jugadores de 2ªB y 3ª División, sino suben, pues apaga y vámonos. Yo desde luego me siento muy orgulloso de entrenar al Ciudad Rodrigo CF, los valores que tenemos nadie los tiene y no cambio ningún jugador por otros, para mí los míos son los mejores tanto humanamente como deportivamente.

-Ribert y Ciudad Rodrigo han cogido una curiosa ventaja (7 puntos con 24 por disputarse) sobre el corte para acceder a luchar por el ascenso. ¿Esperaba más igualdad en la tabla?

-Es una liga muy compleja, del 7º clasificado al 3º clasificado sólo se llevan 1 punto. Es una situación muy difícil debido a la PANDEMIA, la sanción que tuvo el Béjar por la denuncia del Hergar son 4 puntos menos que si se los sumamos iría tercero; es una liga muy muy difícil y competitiva. Cada fin de semana es una final y las preparamos tal cual.

-¿Cómo está siendo la gestión de la plantilla al ser un grupo tan amplio, y además no haber empezado la Provincial, con lo cual hay menos posibilidades para jugar?

-Vengo a ganar y a intentar ascender; saco a los 11 que pienso que mejor están y tan solo puedo tener 5 en el banquillo. Con una pandemia así, lo lógico es que dejarán convocar 18 jugadores. Resulta que en 2ªB, 3ª División e incluso en algunas comunidades como Bizkaia en nuestra misma categoría dejan meter 18. Intento hablar siempre con el jugador, para mí todos son importantes y a todos les admiro, respeto y quiero, les llegarán las oportunidades para los que menos minutos llevan, pero yo soy un entrenador que si no pierdo y el jugador juega y entrena bien, no roto, no me importa decirlo; cuando tenga mis deberes hechos pues rotaré o cuando lo requiera. También te digo que los entrenadores sufrimos cuando no puedes dar minutos, somos humanos y también lo sufrimos, es difícil tomar decisiones y ser justos con 23 jugadores. La verdad es que todos absolutamente todos los jugadores trabajan de maravilla y me facilitan muchísimo mi trabajo y les felicito.

-¿Cómo está llevando el equipo este ritmo tan extraño de jugar sólo dos partidos al mes?

-De la mejor manera posible, intentamos disfrutar del día a día. Al final somos privilegiados por poder jugar y entrenar. Cuando hay parón, si nos apetece jugar un amistoso, lo hacemos, y si creemos que es más conveniente parar, paramos. Aquí nuestro preparador físico Moríñigo me va diciendo qué debemos hacer para llegar fuertes, pero no rompernos. Tenemos el mejor preparador físico de todos los grupos de Castilla y León.

-¿Cómo se afronta esta segunda vuelta?

-Con las mismas ganas e ilusión que la primera, somos un club de pueblo y un club muy humilde. Aquí todos sumamos y todos aportamos, somos una gran familia y debemos afrontarlo igual, con los pies en el suelo siempre desde el respeto y la humildad.

-¿Cuánto se juega el Ciudad Rodrigo en los partidos ante el Villaralbo y el Ribert?

-Pues creo que sino sumo mal pues 3+3=6 puntos (risas). Sabemos que son dos partidos muy exigentes y complejos, pero a su vez bonitos para el jugador; la semana de entrenamientos fue muy buena, y la presión la tienen ellos. El Villaralbo ha fichado un gran entrenador que me imagino que por su currículum cobrará un buen sueldo, han incorporado 2 jugadores de fuera de tercera división que imagino que casa y sueldo tendrán, y nosotros repito mis jugadores juegan por 0€ y van a correr más que todos los jugadores de ambos equipos que nombras, mis jugadores no tienen presión de ningún tipo, en cambio ellos sí y mucha. Lo haremos lo mejor posible y tengo claro que mis jugadores cada balón dividido será una guerra y una batalla, te aseguro que tengo el mismo respeto al Ribert que al Coreses o que al Benavente. Cada partido es una final.

-Por último, ¿está previsto que haya público en los partidos que jugará el Ciudad Rodrigo en casa en marzo?

-Sí, sí y qué ilusión y qué alegría, eso es importantísimo para todos nosotros, obviamente siempre y cuando tengamos buenos datos del covid, pero de verdad para mí la afición del Francisco Mateos es nuestro mayor fichaje.