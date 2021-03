Un total de siete obras para público adulto e infantil devuelven la vida a los teatros a través de la programación municipal

Jueves, 4 de marzo de 2021

El Teatro Calderón y el del Centro de Desarrollo Sociocultural acogerán unas funciones para las que se mantienen los precios de ediciones anteriores

La alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila, junto a la concejal de Cultura, Fátima Manzano, han presentado la programación que el Ayuntamiento ha diseñado como protagonista para el primer semestre teatral en la ciudad, apoyado una vez mas por la Red de Teatros de Castilla y León.

Serán un total de 7 obras, de las que 4 estarán destinadas a público adulto y 3 para familias y publico infantil, destacando de todas ellas la amplia variedad de géneros para todas ellas, que arrancarán a lo largo de este mes de marzo debido a la situación sanitaria, que provocara igualmente medidas especiales de seguridad en cada representación.

“Somos conscientes de que la cultura debe continuar, apostando por la seguridad para que pueda ser así” apunta la regidora municipal, quien animaba a los ciudadanos a participar en esta programación, que vuelve a poner en marcha los teatros de la ciudad.

PROGRAMACIÓN

Viernes 12 de marzo, a las 20 horas, en el Teatro Calderón: ‘Flores arrancadas a la niebla’ de Ana I. Roncero: Centrada en la historia de dos mujeres, su valentía y esfuerzo para enfrentarse a un mundo masculino.

Viernes 19 de marzo, a las 19 horas, en el Teatro del Centro de Desarrollo Sociocultural: ‘Las aventuras de la intrépida Valentina’, de Teatro Mutis: Una historia basada en una tranquila ciudad cercana al Valle Tenebroso vive Valentina, donde una joven inquieta, traviesa y decidida no soporta que le digan que hay cosas que no puede hacer porque no son de chica y para no meterse en líos.

Viernes 16 de abril, a las 20 horas, en el Teatro Calderón: ‘Cabaré a la gaditana’ de la compañía ‘Las niñas de Cádiz’. Se trata de una obra cargada de sones del sur que muestra el carnaval i

Jueves 22 de abril, a las 20 horas, en el Teatro Calderón: 'De Miguel a Delibes' de 'Valquiria Teatro': Un interesante viaje a través del personaje y la persona, mostrando el perfil más original y el más bajo de ciudadano de a pie, el trabajo encerrado en un despacho, pasear anónimo por el Campo Grande…

Jueves 22 de abril, a las 20 horas, en el Teatro Calderón: ‘De Miguel a Delibes’ de ‘Valquiria Teatro’: Un interesante viaje a través del personaje y la persona, mostrando el perfil más original y el más bajo de ciudadano de a pie, el trabajo encerrado en un despacho, pasear anónimo por el Campo Grande…

Viernes 30 de abril, a las 19 horas, en el Teatro del CDS: ‘Bricomanazas’ de ‘Teatro la sonrisa’: Una función que ofrece una visión diferente del mundo del bricolaje desde un punto de vista muy divertido, aunque un poco chapuzas.

Viernes 14 de mayo, a las 19 horas, en el Teatro del CDS: ‘Alicia’ de ‘Teloncillo Teatro’: Basada en el cuento de ‘Alicia en el país de las maravillas’.

Viernes 21 de mayo, a las 20 horas, en el Teatro Calderón: ‘Pídeme perdón (o como volver a la calle del Mariano): Una historia de tres valientes que, muertos de miedo, deciden afrontar los temas no resueltos porque si no, no pueden avanzar dignamente. Cada uno de ellos arrastra sus propios demonios, a los que miran de frente para seguir adelante.

Los abonos y entradas mantendrán una temporada más los precios de ediciones anteriores. En el caso de los abonos, los precios serán de 40 euros en platea, 35 euros en butaca y 24 euros para el anfiteatro.

Las entradas para las funciones de adultos llevaran un coste de 14 euros en platea, 13 € en butaca y 12 euros en anfiteatro, mientras que paraíso llevara un coste de 8 euros. Las destinadas al infantil tendrán un coste único de 5 euros por cada una, mientras que para las asociaciones y AMPAS se reduce a 4 euros.