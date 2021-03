Chuchi Jorqués: “Queremos jugar nuestro juego y no el que proponga Unionistas”

Viernes, 5 de marzo de 2021

El entrenador del CD Guijuelo afirma que han preparado muy bien el derbi del domingo en el Municipal Luis Ramos

El CD Guijuelo recibe a Unionistas el domingo en un nuevo derbi salmantino y lo hace desde la última posición pero con necesidad aún de sumar puntos para poder mejorar su coeficiente de cara al final de la liga. El entrenador del equipo, Chuchi Jorqués, señala que se vive una situación complicada en cuanto a resultados, pero de gran entrega de los jugadores en lo deportivo:

¿Cómo ha sido la semana de entrenamientos?

Las sensaciones que tengo son espectaculares. Al final se nos evalúa el fin de semana, el resultado del partido lo es todo. Pero el ver a los chicos trabajando con ahínco estos días es maravilloso. Me voy con la sensación a casa de que esto es otra cosa. De que hemos podido trabajar todo lo que queríamos haber trabajado. El jueves ya habíamos visto todo lo referente al partido, quedándonos dos días, uno para descargar y otro para volver a activar. Hay que tener en cuenta que hemos jugado muchísimos partidos en poco tiempo y eso ha alterado nuestro ritmo de trabajo, y hemos tenido que entrenar sin tocar.

¿Qué le parece la incorporación del psicólogo deportivo?

Ha sido algo en común. Lo hablamos desde la directiva y pensamos en esa figura. Lo que he hablado con él creo que nos va ayudar. Los entrenadores tocamos el aspecto psicológico, pero ni mucho menos tenemos la capacidad de un profesional dedicado a eso, que pueda ayudar a los que estén peor anímicamente. Por lo que todo lo que sea sumar es lógicamente bueno, porque estamos mal de resultados y venir alguien a ayudarnos no puede ser malo nunca.

¿Lamenta tener tantas bajas para recibir a Unionistas?

Yo tengo que contar con los 17 que están disponibles. Es una faena no contar con los que están de baja, pero lamentarnos no nos ayuda. Los que pueden ganar el domingo son los entrarán en la convocatoria, y en esos nos tenemos que centrar. Todos los jugadores son importantes, pero ahora debemos centrarnos en los que van a jugar. Hemos recuperado a algunos jugadores, y Jonathan ha vuelto a los entrenos, pero creo que no jugará puesto que hay otros jugadores que han hecho un buen trabajo estos días. Hay que ser justo con la entrega de cada uno de ellos.

¿Qué tipo de partido esperas para el domingo?

Esta semana he analizado a Unionistas y no se puede tener un plan único para plantear el partido. Basta con que cambien su estrategia para invalidar la tuya. Lo mismo ellos, se piensan que tenemos plan y hemos preparado otro. Esto al final es como una partida de ajedrez, ellos tienen sus armas y nosotros las nuestras, nos hemos analizado y así hemos de trabajar. El fútbol son momentos y nosotros hemos trabajado lo que queremos. Espero que mi equipo tenga la personalidad para jugar a nuestro juego y no al del rival. Si nos equivocamos, que me echen la culpa a mí, pero no podemos caer en el error de hacer lo que proponga Unionistas.

El Guijuelo no ha ganado aún a Unionistas en partido oficial.

Pues las estadísticas están para romperlas. Hacía mucho tiempo que no se perdían dos partidos seguidos en el Municipal y acabo de llegar y he roto esa estadística. Si ya la he liao, pues que el domingo rompamos otra estadística y ganemos el encuentro.

¿Qué le dice a la afición, al ser un derbi con público?

Les digo lo de siempre. Pueden entrar 350 personas, pues espero que por lo menos 300 o 310 sean aficionados del Guijuelo y que se les oiga más que a los demás. Luego les invito a que me digan todo lo que les parece mal y que critiquen lo que quieran, pero durante el partido les pido que animen, que aún nos jugamos mucho.