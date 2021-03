La Plataforma para la Defensa de la Covatilla pide explicaciones sobre los contratos del Director y del Jefe de Explotación de la estación

Carta de la Plataforma para la Defensa de La Covatilla ¿Por qué pagamos a dos personas para realizar el mismo puesto? El pasado 17 de septiembre de 2019, el Ayuntamiento de Béjar contrata a una persona para la realización de “Dirección de trabajos de puesta a punto de la estación de esquí Sierra de Béjar – La Covatilla, previos a su apertura, así como responsable de la explotación temporada 2019-20”, según figura en contrato. Figurando en las bases que han de regir dicho contrato, que su duración será de 10 meses aproximadamente. Por el momento ya van 18 meses. Y que sepamos, la temporada 2019-20 ya ha terminado, y casi la temporada 2020-2021. ¿Por qué no se ha extinguido este contrato al finalizar la temporada 2019-20? ¿Por qué hay ese trato de favor? Además, el pasado 3 de enero de 2020, el Ayuntamiento de Béjar contrata a una persona para la realización de las labores de “Jefe de explotación estación de esquí Sierra de Béjar –La Covatilla temporada 2019-20”. Es decir, se contrata una persona para realizar las labores de responsable de la explotación temporada 2019-20, el 17 de septiembre de 2019, y 3 meses después se contrata a otra persona para realizar las labores de jefe de la explotación temporada 2019-20. Si esto no es duplicidad de puestos que venga alguien a explicarlo…

¿Desde la Plataforma nos preguntamos por qué hay esta duplicidad de puestos? ¿Qué ocurre?, ¿es que a los 3 meses se han dado cuenta de que la persona contratada en primer lugar no es capaz de hacer su trabajo y se necesita otra persona que lo haga? Si es así, ¿por qué no se prescinde de ella?. El coste de la contratación de esta persona, a día de hoy, es superior a los 50.000 euros. Un alto coste para un puesto de trabajo duplicado, con cero responsabilidades e inexistente conforme al reglamento. Según las cifras económicas y cuenta de resultados que el Ayuntamiento de Béjar ha aportado recientemente sobre la estación Sierra de Béjar-La Covatilla, esta situación resulta vergonzosa y supone otro despilfarro de dinero público. De dinero de los bejaranos, que se recauda con los impuestos de los ciudadanos. Sí, hay que decirlo alto y claro, con los impuestos de los ciudadanos de Béjar se pagan sueldos cuantiosos de puestos de trabajo duplicados e innecesarios. ¿Esto es lo que quieren los ciudadanos de Béjar? Creemos que no. Una vez más, denunciamos la nefasta gestión de la estación. No es una estación privada, si alguien quiere una estación para divertirse, para enchufar a sus amigos, para jugar a ser director sin objetivos que cumplir, sin importar los gastos…, que se la compre. En tanto en cuanto la estación y su gestión sean públicas, no se pueden permitir más cacicadas y derroche de dinero público. Solicitamos la extinción inmediata de los dos contratos realizados para la temporada 2019-20. Y, por supuesto, solicitamos explicaciones sobre la contratación de dos personas para la realización del mismo trabajo. Plataforma para la defensa de la Covatilla