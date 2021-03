“Como ha costado alcanzar puestos de responsabilidad nos ha dado tiempo a prepararnos mejor”

Lunes, 8 de marzo de 2021

Ser mujer con una discapacidad visual puede hacer más vulnerables a las mujeres a sufrir una doble discriminación. “Si al hecho de ser mujer se le suma el factor de la discapacidad, y dependiendo del grado y de las diferentes discapacidades, la discriminación se refleja en todos los ámbitos, como por ejemplo, en el mundo laboral, con índices de desempleo mayores que el colectivo de hombres y con salarios inferiores, en la vida cotidiana, en la que tienen más probabilidades de ser víctimas de, violencia y abusos, en la educación y la formación, etcétera”, explica Mª Ángeles Ruano García, presidenta de la ONCE en Salamanca. “Las cosas van evolucionando lentamente, yo diría demasiado lentamente”, añade.

El 58% de los trabajadores del Grupo Social ONCE son personas con discapacidad. Además, cumple con los criterios de paridad, dado que las trabajadoras suponen el 42% de la plantilla, cerca de 31.000 mujeres empleadas, de las cuales casi un 50% tienen discapacidad. Y el máximo órgano de Gobierno, el Consejo General de la ONCE es paritario (seis hombres y cinco mujeres), con dos vicepresidentas.

En su compromiso con la igualdad, 5,5 millones recorrerán toda la geografía estatal el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha para recordar la lucha de la mujer por participar en la sociedad en igualdad. Además, cuenta con el Observatorio de Igualdad de Oportunidades, basado en los principios de igualdad, no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal.

“Gracias a los Planes de Igualdad, en la ONCE no existen diferencias entre hombres y mujeres, todos tenemos las mismas oportunidades de, acceso al empleo, formación profesional, promoción, condiciones de trabajo, retribución y de conciliación, todo un ejemplo a seguir, por la sociedad en general”, subraya Mª Ángeles Ruano.

Como directora de la ONCE en Salamanca constata lo importante que es que las mujeres accedan a puestos de responsabilidad. “Es la mejor forma de romper barreras y demostrar nuestra valía. Creo que como nos ha costado tanto, alcanzar los puestos de responsabilidad, nos ha dado tiempo a prepararnos mejor, porque aún tenemos que demostrar, diariamente, que nos merecemos el puesto que ocupamos”.

Asimismo, considera que las mujeres “tenemos una mejor perspectiva en la responsabilidad social, estamos más comprometidas con la empresa, somos más decididas a la hora de resolver problemas, y además, generamos un mejor ambiente de trabajo. Todo ello favorece a nuestra incorporación al mercado laboral y al empresario, por supuesto”.

Pese a que este año el Día Internacional de la Mujer será un tanto atípico por la pandemia, hay un mensaje que le gustaría destacar. “Aunque este año no podamos ni debamos estar juntos/as en el calle para reivindicar nuestros derechos, no quiere decir que nos olvidemos de todas esas mujeres que sufren cualquier tipo de discriminación, y que más pronto que tarde, podamos decir que este día Internacional de la Mujer no tenga sentido porque hayamos alcanzado la igualdad, entre hombres y mujeres, y no haya más violencia de género”.