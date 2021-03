Juancho: “Desde que llegué ya quería jugar y tengo unas ganas enormes de debutar. Me hierve ya la sangre y estoy a tope”

Jueves, 4 de marzo de 2021

Juancho López, jugador del Salamanca UDS, habla con este medio de comunicación sobre su lesion, la recuperación, su posible debut contra el Zamora o su posición en el campo.

Estado de forma: “Estoy bien físicamente, me esperaba que iba a verme peor y me he sorprendido hasta yo. En los entrenamientos no me cuesta, voy cogiendo ‘ritmito’ y todo va bien”.

Retraso en los plazos de la lesión: “Ha sido por el hecho de tener el pie al 100% y no dar pasos hacia atrás. El doctor y los fisios decidieron alargarlo un poco por precaución para no recaer”.

Vuelta al grupo después de estar al margen: “Se me pasaron por la cabeza muchas cosas. Después de estar mucho tiempo entrenando solo y volver al grupo, solo pienso ya en que quiero jugar y estar al nivel de mis compañeros para disfrutar del fútbol”.

Retirarse de los entrenamientos: “No termino de finalizar los entrenamientos por precaución y no darle mucha caña al pie, pero ya estoy bien y dentro de un par de días los terminaré enteros con el grupo para estar a tope”.

Debut con el Zamora: “No sé si voy a estar en convocatoria o no, eso ya es decisión del míster. Entreno para hacerme un hueco en la convocatoria o con minutos, pero estoy preparado”.

Visión del club y relación en el vestuario: “Todavía me estoy adaptando a estar con el grupo, pero me he encontrado muy bien y todos los compañeros son muy majos. Ya me voy soltando más con ellos”.

Posición: “Me manejo en cualquiera de las posiciones de ataque y estoy más a gusto de mediapunta o extremo izquierdo, pero si el míster me pone en otro sitio, no hay problema ninguno. He jugado más como mediapunta, soy un jugador de 1 contra 1, desequilibrio, desborde, algún gol y también de crear cosas para ayudar al equipo con lo que tengo”.

Expectativas puestas en él: “Desde que llegué ya quería jugar y tengo unas ganas enormes de debutar. Me hierve ya la sangre y lo importante es que estoy a tope”.

Zamora, rival duro: “Va a ser un partido complicado, vienen en buena dinámica y nosotros estamos a buen nivel. Vamos a tener nuestras opciones y creemos en nosotros”.

Objetivo para la primera fase: “Vamos partido a partido y ahora mismo estamos preprando el Zamora. No pensamos en nada más”.