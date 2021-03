Aldea del Obispo, Villar de la Yegua y La Alameda de Gardón buscan nuevo secretario-interventor

Jueves, 4 de marzo de 2021

Los ayuntamientos de Aldea del Obispo, Villar de la Yegua y La Alameda de Gardón han iniciado la búsqueda de un nuevo secretario-interventor para la Agrupación Intermunicipal que conforman las tres localidades, tras la marcha de la persona que ocupaba el puesto, María Dolores Matías Collado, al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, donde se ha hecho con el puesto de tesorera con carácter interino.

Según se explica en el anuncio publicado en la edición de este jueves del Boletín Oficial de la Provincia, la Agrupación Intermunicipal referida no ha podido cubrir el puesto con un funcionario de habilitación de carácter nacional por los procedimientos de nombramiento provisional, acumulación o comisión de servicios, de ahí que se ponga en marcha un concurso de méritos para cubrir el puesto de forma interina (al igual que hizo el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para cubrir su puesto de tesorero).

A este puesto en Aldea del Obispo, Villar de la Yegua y La Alameda de Gardón pueden optar todos los españoles mayores de 18 años que tengan el título universitario de Grado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero Superior, y que como es lógico, no estén separados mediante expediente disciplinario de cualquiera de las administraciones públicas, no estén inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas, no padezcan enfermedades o defectos físicos o psíquicos que le impidan el ejercicio de las funciones correspondientes, y no estén incursos en causas de incompatibilidad.

Las personas interesadas en optar al puesto pueden presentar sus solicitudes en el Ayuntamiento de Aldea del Obispo –que ostenta la presidencia de la Agrupación Intermunicipal- hasta el próximo miércoles 10 de marzo, bien de forma presencial en su Registro o a través de su Sede Electrónica. El mismo plazo está abierto para que muestren su interés por el puesto funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter Nacional. En el caso de mostrarse interesado algún funcionario, sería nombrado directamente para el puesto.

Si ningún funcionario se presenta, todos los solicitantes del puesto se someterán a un concurso de méritos, siendo baremadas sus solicitudes en función de los ejercicios de pruebas selectivas que hayan superado para el acceso a la misma o a distinta subescala y categoría; y de la experiencia profesional desarrollada en la Administración en puestos de la misma o diferente subescala y categoría.

Asimismo, puntuará el haber realizado cursos impartidos por centros oficiales de formación en sectores como urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación, contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración Local; y otros méritos relacionados con las características y funciones del puesto. Además, se deja abierta la posibilidad de hacer pruebas para determinar con mayor precisión la aptitud de los aspirantes en relación con el puesto de trabajo, o entrevistas para ponderar las circunstancias académicas y profesionales de los candidatos.

Aquel aspirante que más puntos obtenga será propuesto para ocupar el puesto, que ejercerá hasta que se dé alguno de los supuestos recogidos en el Decreto que regula la selección de funcionarios interinos. El pliego íntegro del proceso de selección se puede consultar aquí: https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2021/20210304/BOP-SA-20210304-007.pdf.