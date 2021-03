La Junta confirma que el interior de la hostelería y los gimnasios podrán reabrir el lunes

Jueves, 4 de marzo de 2021

La Junta de Castilla y León acordó en la reunión semanal del Consejo de Gobierno celebrada en la mañana del jueves el levantamiento a partir del próximo lunes 8 de marzo de las medidas adicionales de restricción contra el coronavirus, las llamadas ‘4 Plus’, que llevaban vigentes desde mediados del mes de enero (se aprobó el martes 12, entrando en vigor el miércoles 13), cuya actual prórroga concluía curiosamente más allá del lunes 8, en concreto, el miércoles 10.

Este levantamiento de las medidas ya fue anunciado por sorpresa en la jornada del martes por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, siendo confirmado en la mañana del jueves por el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, “a la vista de la evolución de los datos epidemiológicos y la saturación hospitalaria” (está a punto de bajarse del 35% de ocupación de las UCIS con enfermos de coronavirus fijado para iniciar la desescalada).

De este modo, a partir del próximo lunes 8 podrán reabrir en todo Castilla y León el interior de los establecimientos de hostelería y restauración, las instalaciones convencionales y centros para la realización de actividad física no oficial y no federada que no sean al aire libre (es decir, los gimnasios); los establecimientos y locales de juegos y apuestas, y los grandes establecimientos comerciales. Asimismo, desde esa jornada estará permitida la actividad deportiva oficial de carácter no profesional de ámbito autonómico.