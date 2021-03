Castaño ve "injusto" que se prohíba la Semana Santa "sin dar ni una sola alternativa"

Jueves, 4 de marzo de 2021

El concejal de Turismo y portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, ha manifestado sobre la Semana Santa que "es injusto que se prohíba sin dar ni una sola alternativa y a dos meses vista".

Sobre estas fechas, ha defendido "la espiritualidad de la semana de pasión por encima de toda consideración turística o económica" y ha continuado criticando las cancelaciones de estos actos religiosos "cuando se han buscado soluciones para el fútbol, once contra once rozando y corriendo, más los del banquillo, más los árbitros, más el cuerpo técnico" y ha preguntado sobre si "no se han intentado alternativas para el 8-M antes de cancelar los actos".

Ante ello, ha aplaudido la iniciativa de los comerciantes de las calles Wences Moreno, Isidro Segovia, Muñoz Torrero y Fray Luis de Granada, en el Barrio del Oeste, quienes han optado por "la resignación cristiana, pero sin bajar los brazos" y mostrarán en los escaparates de sus comercios y establecimientos motivos de las cofradías, hermandades y congregaciones de la ciudad.