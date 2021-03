Martes, 9 de marzo de 2021

Ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición

Déjame que te mencione las tres historias que Steve Jobs nos relató en un espectacular discurso en la Universidad de Stanford; para ello nos tenemos que remontar al año 2005: “conectar los puntos”, “haz lo que realmente amas” y “vive cada día como si fuera el último”. Yo voy a hablaros de la primera, pero os animo a que veáis el video entero, son 15 minutos de sabiduría intensa.

Jobs comienza la historia poniéndonos en antecedentes sobre su vida: hijo adoptivo, de padres no universitarios, la condición que puso su madre biológica es que le prometieran que su hijo iría a la universidad. Cuando llegó el momento Jobs fue a la universidad, pero a los seis meses decide dejarlo, pues no le encontraba sentido gastarse todos los ahorros de sus padres en algo de lo que no estaba seguro. No obstante, siguió yendo de modo intermitente otros dieciocho meses a las clases que sí le interesaban, haciéndole caso a su curiosidad y a su intuición. Le atrajo una clase de caligrafía en la que aprendió la variación de espacios entre las distintas combinaciones de letras y, en general, qué es lo que hace grande a una tipografía, pues lo encontraba fascinante. No tenía ni remota idea de para qué le serviría esto en su vida, sin embargo, diez años después, cuando diseñaba el primer Mac, la tuvo. Incorporó el primer ordenador con una tipografía y después fue consciente de que, si no hubiera sido por aquellas clases, probablemente ningún ordenador personal tendría ahora las tipografías que hoy tienen.

Conocí hace unos días a Alfonso, un prometedor arquitecto salmantino que tras un viaje a EE.UU. se dejó guiar por su corazón acercándose a todo aquello que le apasionaba, que en su caso era la caza. Qué gran tarde pasé con él, escuchando sus experiencias y vivencias para un proyecto editorial. El caso es que allí estaba yo, escuchando sus apasionadas historias como un niño: la semana que vivió con Dalí en su casa, la visita a su finca del grupo Queen, su relación con Juan Carlos de Borbón desde que era príncipe y posteriormente como Rey, o con Franco y su familia… Indiferentemente de las ideologías políticas de cada uno, cuando estás con gente que ha recorrido todos los países del mundo y conocido gente tan diversa como para llegar a convivir durante meses con humildes familias esquimales, o con grandes empresarios a nivel mundial, os podéis imaginar la riqueza de anécdotas, experiencias y consejos que transmite. Como dice Alfonso, para vivir esto también es necesario tener un golpe de suerte en la vida, pero mirando al pasado descubre los puntos de los que habla Esteve Jobs y que han dibujado su vida.



Creo que todos tenemos ejemplos para dar la razón a Jobs y reconocer que muchos de esos puntos que han surgido en nuestras vidas, esos que nos han hecho preguntarnos ¿por qué a mí?, ¿por qué ahora? o ¿para qué esto? concluyen en una conexión marcada por las decisiones que tomamos, y con las que en algún momento decidimos dar un paso más allá y dejarnos guiar por nuestra curiosidad e intuición, para llegar a hacer lo que realmente nos apasiona. “No es fácil conectar los puntos mirando hacia el futuro, pero es claro cuando miras hacia el pasado, por lo que tienes que confiar en tu instinto, en tu corazón, el destino o la vida, y confiar en que los puntos se conectarán en el camino. Esto hará toda la diferencia”.