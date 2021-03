De la Nava, antes del derbi: “Todo el mundo falla y debemos tener los pies en el suelo para saber quiénes somos”

Jueves, 4 de marzo de 2021

Carlos de la Nava, capitán de Unionistas, atiende a SALAMANCA AL DÍA en la previa del derbi con el Guijuelo en el Municipal Luis Ramos para hablar de la situación actual del equipo, su estado de forma, el rival y la salida de Diego Hernansanz del club en las últimas semanas.

Parón y si viene bien o mal: “El domingo te lo digo (bromea). Nunca viene mal recargar pilas y creo que nos ha venido bien. Estamos en una mala racha y ojalá podamos conseguir una victoria”.

Motivo de la mala racha: “Es fútbol. Puedes ganar y perder, no era normal lo que estábamos haciendo y hemos tenido partidos en lo que hemos encajado y antes no lo hacíamos. Nos va a servir para aprender y valorar lo que estamos haciendo de cara a cumplir el objetivo”.

PRO, a 3 jornadas: “Lo habríamos firmado a principio de temporada. Quizás no era lógico tener tantas victorias y la ventaja de puntos que tuvimos. En esta categoría, todo el mundo falla y debemos tener los pies en el suelo para saber quiénes somos”.

Ansiedad por cerrar la PRO: “Creo que no, sabíamos lo que teníamos que hacer y estaba cerca. Seguimos trabajando igual y con el objetivo en mente, sabemos que es complicado... pero podemos ganar cualquier partido”.

Guijuelo: “Un partido muy complicado, como todos. El Guijuelo está pasando por una mala racha y vamos intentar aprovecharnos de eso, en su campo es difícil ganar. Va a haber pocas ocasiones y será todo muy cerrado. Los detalles decidirán el que gana”.

Rival más peligroso por haber bajado: “Iba a ser complicado de cualquier manera y ellos confían en mantenerse en la Segunda Federación. Tengo amigos allí y sé que son un gran equipo, ya sabemos lo que son las dinámicas y ojalá la cambien en el siguiente partido y no contra nosotros, porque yo les deseo lo mejor”.

Nivel personal esta temporada: “Estoy contento a nivel grupal e individual. Está siendo un año muy bonito para nuestro equipo, estamos arriba y sabíamos que iba a ser un subgrupo muy complicado. Se saborea más por lo del año pasado”.

Salida de Hernansanz: “Nos ha sorprendido y el club no nos ha dado muchas explicaciones, pero tampoco creo que nos las tenga que dar y nosotros nos dedicamos a jugar. Habrán tenido sus razones y supongo que ya nos enteraremos. Nosotros no vamos a ganar ni perder un partido porque haya ruido, no sé por qué ha sido en este momento y desconocemos las circunstancias”.

Derbi con el Salamanca UDS: “Ni lo habíamos pensando. Estamos centrados en ganar en Guijuelo y el objetivo, la semana que viene ya tendremos tiempo de pensar en el Helmántico”.