En España tenemos a punto una vacuna que incluso parece ser de las más eficaces

Hemos pasado ya un año entero desde que empezamos a sufrir los efectos de. Sufrimos las sorpresas de la abundancia de contaminación, de enorme cantidad de fallecidos, de hospitales superpoblados y UCIS supersaturadas.Cuando parecía que íbamos superando la curva de los contagios, empezamos a sufrir inmediatamente. Y no se sabe si abrir las escuelas y los colegios por el peligro de llevar los contagios a casa y contaminar a las propias familias.Íbamos ya cansados de los serios confinamientos, y se anhelaban nuevos medicamentos efectivos sobre la enfermedad o, sobre todo, se creía ya que no habría más remedio que las vacunas. Sorprendió que éstas llegaran antes de fin de año y, aunque había muchas reticencias para vacunarse o no vacunarse, al fin llegaron las vacunas y todo el mundo empezó a sentirse empujado a ser, pero las farmacéuticas no respondieron a tiempo y prefirieron vender sus vacunas a los países mejor pagadores.Ya fue un milagro tener tan pronto a punto una, dos… y hasta una docena de vacunas, procedentes de diversos países: Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y China.Ha quedado claro el poder de los grandes países y la eficacia de los grandes capitales económicos.. Pero faltan los apoyos económicos e industrias farmacéuticas que quieran apostar por su comercialización.Hay ya tambiénpara poner remedio a la enfermedad. Pero esto está todavía muy en los inicios. Lo que ha venido a dar esperanza a la gente ha sido el inicio la vacunación generalizada.Algunos fueron bastante reticentes a vacunarse en los principios, pensando que la rapidez en poner en marcha las vacunas podría no ofrecer la seguridad deseable. Pero después empezó a entrarle prisas por vacunarse a muchas personas,por parte de políticos y personas influyentes. Uno más de los tantos escándalos que invaden nuestro mundo.Los técnicos afirman que para que la pandemia sea dominada en todo el mundo,. Un reto demasiado grande y que no sabemos si los gobiernos serán capaces de llegar con tiempo a ese nivel de vacunados. Se empieza a pensar en el próximo verano o incluso en el fin de año.Esto para los países occidentales y más poderosos. Pero¿Cómo van a conseguir y pagar las necesarias vacunas?o les ayuden a pagarlas.ha invitado a los grandes países a arrimar el hombro. ¿Se podrá alcanzar el objetivo propuesto? Veremos.En España, la propuesta de vacunacióny sus cuidadores. Algunos hemos tenido la suerte de beneficiarnos de esta ventaja de las vacunas. Y las vacunaciones, aunque siguen lentamente, van avanzando poco a poco.Y vamos teniendo alguna confianza más, con permiso regulado para salir de la propia residencia en la mañana o en la tarde dos veces a la semana., aunque quizá sí podamos contagiar a los demás, por lo que hay que seguir manteniendo las mascarillas, el lavado de manos y las distancias de seguridad.. Y se está pensando en ir levantando los cierres locales y regionales. Principalmente con miras a la próxima Semana Santa. Aunque las recomendaciones de los entendidos son las de no correr a levantar las necesarias restricciones.Que sigan las vacunas.