Órdago a Tú Aportas para que se posicione “sin medias tintas” apoyando o no al Gobierno Socialista de Béjar

La dirección del PSOE de Salamanca muestra su total apoyo a la alcaldesa de Béjar y su equipo de gobierno ante la moción de confianza La Ejecutiva Provincial del PSOE de Salamanca ha mostrado, a través de la emisión de un comunicado, “su total y unánime” apoyo a la alcaldesa de Béjar, Elena Martín, y todo su equipo que configura el gobierno municipal en el Ayuntamiento de la ciudad textil, ante la moción de confianza a la que se someterá tras la no aprobación de los presupuestos del Consistorio en el Pleno donde correspondía Los socialistas salmantinos han destacado la importancia de que Béjar tenga presupuestos, “algo que queda patente”, con la intención mostrada por la alcaldesa, Elena Martín, de someterse a esta moción de confianza tras no obtener la aprobación de dicho presupuesto para el presente año. Un hecho que demuestra que, “tanto la alcaldesa como su equipo de gobierno les interesa, les preocupa y les ocupa más el futuro de Béjar que apegarse a cualquier cargo”.

La posición de Elena Martín, han añadido los socialistas salmantinos, ha sido siempre la de incorporar al equipo de gobierno de la ciudad a los partidos que apoyaron su investidura, “lo que ha resultado imposible con la formación Tú Aportas”. Sus reiteradas negativas a esta propuesta han propiciado, “sin duda”, llegar a la situación en la que actualmente se encuentra la gobernabilidad de Béjar. Ante este escenario, manifiesta la dirección del PSOE de Salamanca, “no caben medias tintas”, y cada cual debe posicionarse apoyando o no un gobierno que trabaja por el cambio que esta ciudad precisa y que la ciudadanía eligió con sus votos en las últimas elecciones municipales. Por todo ello, los socialistas salmantinos quieren hacer público todo su apoyo tanto al trabajo de Elena Martín y su equipo como a la decisión que han tomado. Una decisión pensada siempre en el futuro, el interés y bienestar de Béjar y de los bejaranos “por los que siempre siguen y seguirán trabajando” han concluido. Nota de prensa de la Dirección del PSOE de Salamanca