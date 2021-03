“No tenemos nada contra nadie, solo pretendemos cambiar el proyecto en otra dirección”

Miércoles, 3 de marzo de 2021

Un grupo de militantes del Partido Popular de Salamanca lleva más de un año organizándose con la intención de renovar esta formación política, algo que será factible en el próximo congreso provincial que, de momento, no tiene fecha, aunque será en este año.

Uno de estos integrantes del PP es Julián Barrera, alcalde de Villoria y diputado provincial, que ha explicado a SALAMANCA AL DÍA que “no es un grupo de ocho personas, sino de más y no tenemos nada que ver con Valladolid, ni con Génova”, en alusión a las noticias publicadas por otros medios, que hablan de un plan diseñado por altos cargos del partido a nivel nacional.

“Queremos una renovación, no de nombres, sino de un proyecto que ahora va a la deriva, como muestra el empuje de Vox, queremos que todos opinen. No tenemos nada contra nadie. Estamos a favor de ideas y proyectos renovados que cuenten con nuestros afiliados, alcaldes, concejales y simpatizantes, es una corriente de hace un año o año y medio”, afirmaba.

Para Barrera, este movimiento “no es nada personal, ni hay intereses particulares, de hecho, no hay una persona clara que encabece esto”. Además, destaca la “lealtad máxima” que tienen con el Partido Popular y con el presidente regional del mismo, Alfonso Fernández Mañueco. Aunque eso no supone que renuncien a la renovación que proponen, a través de un “proyecto a favor de todos”.