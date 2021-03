“Las cofradías siguen teniendo vida aunque no tengamos desfiles procesionales”

Sábado, 6 de marzo de 2021

Este año tampoco habrá procesiones en Salamanca. Sí se celebrarán cultos respetando las normas que imponga la administración y serán difundidos a través de medios virtuales. Los aproximadamente 10.000 cofrades de la ciudad, agrupados en 18 cofradías, podrán celebrar la Semana Santa, sin salida de pasos, gracias a medidas consensuadas y basadas en una “responsabilidad”, que mira hacia el restablecimiento de una futura “normalidad”. Francisco Hernández Mateo, presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca desde hace menos de un año, miembro de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz desde hace 37 años y hermano en la Hermandad Franciscana desde que se fundó hace tres años, nos ofrece las claves de la Semana Santa del año 2021 en Salamanca.

¿Qué supone la suspensión de las procesiones de Semana Santa?

La decisión de suspender los desfiles profesionales es dura de tomar y a la vez es muy triste, porque es el segundo año consecutivo que a causa de la pandemia no se sale. El año pasado se decretó el estado de alarma, nos metieron a todos en casa y las cofradías no pudieron hacer nada. Este año según hemos estado viendo la situación, las cofradías han ido viendo la evolución y son totalmente responsables con lo que hay. Evidentemente no podemos poner algo en la calle con efecto llamada que produzca una congregación de personas. Las cofradías lo tienen asumido, desde su derecho a la responsabilidad están conmigo en esta decisión y no hay ningún tipo de problema. Las cofradías siguen trabajando con sus actos anuales y sus cultos, la Junta de Semana Santa también va a hacer los que estén permitidos dentro de las iglesias. Bien es cierto que el culmen de lo que es el año en una cofradía es la marcha procesional, que es donde manifestamos públicamente nuestra fe en la calle. Ante esta situación sanitaria que tenemos lo que podemos hacer es quedarnos en casa, intentar salvar vidas para que el año que viene podamos estar todos de nuevo, gracias a Dios a ver si podemos estar todos vacunados y celebrar las procesiones como se celebran aquí en Salamanca.

¿Cómo ha cambiado la preparación de la Semana Santa sabiendo que este año no se va a poder celebrar?

Desde que acabó el estado de alarma el año pasado, las cofradías empezaron a retomar su vida dentro de estas. Han ido preparándose, estipulando como iba a ser su recorrido, las cosas nuevas que iban a incorporar,.. La preparación de las procesiones no ha sido igual que otros años porque esto lo veíamos venir. Pero sí quiero destacar que las cofradías siguen teniendo vida, aunque no tengamos el desfile procesional siguen haciendo sus cultos a sus titulares, mucho ahora por “streaming”, redes sociales, para darle difusión a sus cofrades. Siguen haciendo sus actos de caridad. En navidades se hicieron muchas donaciones de alimentos, de bolsas de caridad a familias necesitadas, a los propios cofrades. Al fin y al cabo, la cofradía no es solo de Semana Santa, es de doce meses al año.

¿Cuándo proveen que se vuelva a la normalidad?

Desde la Junta de Semana Santa podemos decir que se volverá a la normalidad cuando estemos todos vacunados, podamos salir a la calle y podamos empezar a hacer una vida medio normal como la conocíamos antes de la pandemia, entonces diremos que hemos vuelto a la normalidad. Podremos organizar una procesión en la calle, podremos poner un paso en la calle y podremos hacer estas actividades que vienen asociadas a las cofradías y que son muy importantes dentro de lo que es la ciudad de Salamanca, las cofradías, la Diócesis y la Iglesia.

¿Ha pensado hacer algo virtual?

Organizamos un programa de televisión en el Liceo a puerta cerrada con cuatro pregoneros de años anteriores para ofrecerle algo al pueblo salmantino. Las propias cofradías y todos sus actos los van a retransmitir en “streaming” para sus cofrades. Es la nueva vida, nos estamos reinventando y todas estas formas de comunicación como son las redes sociales están en auge, tenemos que vivir con ellas, y en esa tesitura están las cofradías. Todos los actos que se puedan hacer dentro de los templos con las medidas que permite la Junta de Castilla y León se van a hacer y se van a retransmitir por los canales de las cofradías, de la diócesis y por la 8 de Televisión Salamanca. Vamos a tratar de hacer llegar todo lo que hagamos a todos.

¿Cómo lo están viviendo los cofrades?

Mal. La vida de una cofradía finaliza en la manifestación pública de fe en la procesión en la calle, en la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Las cofradías son formación, caridad y oración. En ese sentido, ellos no pueden mostrar esa fe, salir a la calle con sus imágenes, con sus pasos. Al final las cofradías somos como una pequeña gran familia, no poder estar con nuestros hermanos, abrazarlos, besarles, compartir esos momentos, inquietudes, problemas, se lleva fatal. Las cofradías somos mucho de decirnos que somos hermanos, somos hermandades. Se lleva muy mal, pero somos consecuentes con lo que hay. Por ejemplo, las reuniones del consejo rector las hacemos a través de Zoom. Entre todos tenemos que captar el mensaje e intentar poner los medios para salir de esta situación cuanto antes.

¿Cuándo se vuelva a la normalidad hay cosas que cambiarán?

Creo que cambiarán las cosas igual que en lo general de la vida que veníamos viviendo. Está claro que a muchas personas esta pandemia que estamos viviendo nos hace recapacitar en muchas cosas. Empiezas a valorar más todo de otra manera, a ver circunstancias o actitudes desde otra perspectiva. Esta pandemia, en definitiva, nos ha cambiado a todos un poco y nos hará comenzar a vivir de otra manera, seguramente que mejor, empezaremos a valorar otras cosas que por estar acostumbrados a ellas no las valoramos, como es abrazarnos y el contacto físico.

¿Es una lección?

Es una lección de vida, es como cuando a alguien le pasa una tragedia en su vida, que después del duelo a lo mejor empieza a ver la vida de otra forma, eso que te ha pasado te enseña a valorar otras cosas que no valorábamos. En cierta medida esto de la pandemia puede ser quizá igual, habrá que hacer las cosas de otra manera, que le demos importancia a cosas que no veíamos tan importantes.

¿Qué siente un cofrade al llegar una Semana Santa “normal” y cómo ha cambiado este sentimiento?

El sentimiento está ahí, yo creo que no cambia, creo que va a ser más profundo, más sincero, te va a llenar más. El cofrade cuando empieza a oler el incienso se le eriza el pelo, cuando ve a su imagen puesta en su paso, con sus flores, a su virgen con su manto, su palio, los días antes los ensayos, los que van a preparar los pasos, luego los días de la procesión cuando te vas a cambiar, ves llegar a la banda,.. Todos son sentimientos, hacen que muchas veces se te encoga el corazón. Los hermanos lloran, por esos sentimientos, por la vida fraterna que se hace en las cofradías. La Semana Santa es un bien inmaterial, puedes creer o no creer, pero seguro que si ves una procesión no te va a dejar indiferente, porque hay música, hay tradición, hay cultura, hay arte en las propias imágenes que van encima de los pasos. Vives el recogimiento, el sentimiento, el fervor. Eso, a una persona que lo ve desde la calle no le deja indiferente.

¿Cómo se ha manifestado la gente de Salamanca?

Contamos con el apoyo del primero de los salmantinos que es el alcalde. Hablo a menudo con él y me muestra su pesar por todo lo que está pasando. Contamos con todo el apoyo de la población del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León.

¿Cómo aconseja vivir esta Semana Santa al cofrade y al feligrés?

Con mucha oración y participación el que pueda acercarse a los templos con sus cofradías que lo haga, al que esté en casa, que lo viva a través de los medios que vamos a poner para ello, pero principalmente con oración mucha fe y la esperanza puestas en que el 2022 podamos estar todos en la calle.