Anoche soñé que volvía a Manderley...

Ahora que se ha hecho un remake de Rebecca, una de mis películas favoritas, que considero muy relacionada con Ciudadano Kane (recomiendo verlas más o menos juntas), se me ocurrió grabar este poema y compartirlo por acá.

PD: No sé si vea la versión moderna de Rebecca; por el momento, no me atrevo.

Otra PD: No sé si Juan Velasco lea estos “charros de dos orillas” pero el poema está dedicado a él, puesto que así tituló un libro… Y claro, también a la memoria de don Alfred Hitchcock…

Para ver y escuchar: https://youtu.be/569ghrD4noI