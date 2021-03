Patricia Vallejo debuta en la literatura a través del crowdfunding y con una novela ambientada en Salamanca

Martes, 2 de marzo de 2021

Una novela que llevaba más de una década encerrada en un cajón y el momento adecuado para darle el final que necesitaba. Esa es la historia de Patricia Vallejo, la autora que está financiando su primera novela, ‘Elisa y Ariel’, a través de la financiación colectiva.

Este libro comenzó a escribirse allá por 2008, cuando Patricia no supo cerrar la historia que había brotado en su cabeza. Seguramente necesitaba algo fundamental en la construcción de relatos: el paso del tiempo. Una década después, cuando ella y el mundo que la rodeaba habían cambiado por completo, encontró la manera de de rematar aquel texto.

La autora tiene claro que esta novela no se ocupa de una gran historia que tenga como propósito cambiar el mundo. La magia de su narración es la contraria: contar lo más pequeño, la historia de amor más cotidiana. Esa con la que nos podemos sentir identificados porque la vida tiene mucho de rutina, soñar despierto y llegar a final de mes.

«Mucha gente que lo ha leído me pregunta si yo soy Ariel, ¡pero no lo soy!», cuenta la autora. «Hay mucho de mí en esta novela porque los escenarios sí pertenecen a mi vida: ahí está Fuenlabrada, donde estudié, o la ciudad de Salamanca, donde tengo a muchos seres queridos», cuenta, con la convicción de quien sabe que toda novela tiene algo de autobiográfica, aunque la autora no viva dentro de sus personajes.

Lo más bonito de este viaje es ver cómo Elisa y Ariel, los protagonistas de su novela, han cambiado en esta última década del mismo modo que lo ha hecho ella. Su final es ahora más mundano y cotidiano; la madurez de Patricia se refleja en una historia con dos almas, que viajan desde los sueños hasta los pies en el suelo. Y es que así son las historias de amor del mundo real.

Información y página de campaña: http://bit.ly/3b6ZBrv