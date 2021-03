Pablo Iglesias, una puñalada histórica

Miércoles, 3 de marzo de 2021

La ‘cepa’ comunista vigente en España no tiene precedente en nuestra democracia. El movimiento del 11 M, surgido en buena medida por la detestable corrupción durante el mandato del Partido Popular, dio origen al partido radical Podemos. Iglesias se erigía como un líder con cierto poder en su palabra que quería llevar a la ciudadanía el convencimiento de que un cambio en la política española expiaría todos los males. Persuadía a mucha gente, le ayudaba el beneficio de la duda y la esperanza del cambio. Todo ello a pesar de sus guiños al mundo proetarra, su afinidad con la dictadura venezolana y la sospechosa sombra de las ayudas del régimen iraní. El éxito de casi 5,2 millones de votos en las elecciones de 2016, cerca del PSOE, lo confirmó y encumbró en la izquierda.

Carrillo, Anguita, Llamazares, Cayo Lara y demás líderes comunistas, todos ellos fieles participantes en el espíritu de la transición, seguramente no hubieran imaginado nunca la deriva que iba a tomar su ala ideológica, por estos baratos y tramposos predicadores que nos hacen pagar tan caros sus dislates, sostenidos por Pedro Sánchez desde la poltrona, que a pesar de los gravísimos incidentes en las calles alentados por Iglesias y su partido, lo mantiene como Vicepresidente, algo que no extraña conociendo su actitud reptil para mantener la jefatura en la Moncloa. Ciertamente no nos merecíamos su puñalada colándonos a Pablo Iglesias, ni por supuesto las concesiones a los fanáticos independentistas. Vivimos la tiranía de un imbécil, el mayor farsante de la democracia al que después de tanto disparate sólo le quedaba vender a los suyos: “Mis padres me enseñaron a preservar mi palabra y mis convicciones”.

La última ocurrencia del Vicepresidente del Gobierno, buscando votos en Cataluña, ha sido que en España “no hay una plena normalidad democrática”, porque han metido en la cárcel a un compañero de fatigas, un despojo social llamado Pablo Hesel, aprendiz de pseudopoeta convertido en parásito con la ‘noble’ intención de alimentar la máquina antisistema. No deja de ser pintoresco que quien ha blanqueado a la banda criminal autora de 850 crímenes admitiendo que “hubo un tiempo en el que ETA pudo tener una justificación política”, se queje de falta de libertad en nuestro país y lance perlas como…. “Hay que ocupar las calles y las fábricas. No hay que alquilar, hay que ocupar. También hay que ocupar los juzgados y los cuarteles, donde vive la guardia civil, esa institución burguesa que protege los intereses de la clase dominante”. En la España del siglo XXI, con el esfuerzo de tantas generaciones después de la guerra civil hay que aguantar un delincuente con este rosario de incendiarias soflamas, intentando adoctrinar en la calle, en los medios de comunicación y en la Universidad. Sus delirios verbales son interminables… “Supongo que muchos de vosotros sabéis hacer cócteles molotov de los que explotan, porque se avecina una crisis terminal del capitalismo y tendremos que estar preparados para tomar las armas. Me acuerdo de ese épico momento masculino en el que chocábamos con los antidisturbios en tiempos de la Liga Comunista Revolucionaria e Izquierda Unida”.



Este incipiente representante de la ‘burguesía comunista’ cada vez engaña a menos gente y ha conseguido resucitar a la novelista y cineasta francesa Marguerite Duras y su desencantada frase… “Fui comunista hasta que me di cuenta de que el Partido Soviético no era comunista”. Pablo Iglesias saquea el bolsillo público con diez coches de la guardia civil cuidando su casa, destina 451 millones al ministerio de Igualdad, donde enchufó a su mujer sin ninguna experiencia, nos controla desde el CNI, cuestiona nuestra democracia, acompañado de su colega Alberto Garzón, Errejón, Echenique y cía, en la misma dinámica envenenada que el jefe de la banda. Algunos de ellos se forraron en Venezuela después de conquistar a Hugo Chavez en su visita a la Complutense, para intentar fundar una franquicia en España, donde quieren culminarla.

Nunca había tenido que intervenir un jugador de la selección española para decir a estos políticos indeseables que no tienen “ni respeto ni vergüenza” y que son “lo peor que le ha pasado a España en los últimos 40 años” (Pepe Reina). O 200 intelectuales para pedir al Presidente del Gobierno el cese fulminante del Vicepresidente Iglesias, al que sigue amparando de la forma más ladina, con el silencio cómplice e impresentable de sus ministros.

Esta ralea política que divide a nuestra sociedad, ha actuado con imperdonable negligencia provocando una crisis económica y sanitaria con más de 100.000 muertos, devalúa la educación para formar a sus acólitos, intenta empañar el prestigio del castellano, una de las principales joyas de nuestro patrimonio, que vive su esplendor en todo el mundo; promociona el desempleo a costa de alimentar entre todos a vagos y maleantes; impulsa la invasión de la inmigración ilegal, convierte el piropo en delito y alienta el tiro en la nunca como la mejor forma de libertad de expresión, y quiere llevar hasta las últimas consecuencias la sentencia de su admirado filósofo y revolucionario anarquista Proudhon, que murió convencido de que “la propiedad es un robo”, pero la propiedad del prójimo.