El Santísimo Cristo de la Expiración ya está de vuelta completamente restaurado

Martes, 2 de marzo de 2021

“Espectacular” e “impresionante” fueron los adjetivos más utilizados en la mañana del martes en la Iglesia de San Pedro-San Isidoro por los miembros de la Cofradía del Silencio de Ciudad Rodrigo al ver cómo ha quedado, tras la restauración de la que ha sido objeto durante los últimos tres meses, su paso titular, el Santísimo Cristo de la Expiración, una talla del siglo XVI o XVII, de 180 centímetros de alto y 150 centímetros de ancho, atribuida a la Escuela Castellana de Gregorio Fernández.

El Santísimo Cristo fue enviado a restaurar el pasado mes de noviembre ante el mal estado que presentaba, que se ha corroborado durante el trabajo en el taller, como señala el presidente de la Cofradía, Luis Alberto García: “tenía muchos agujeros de carcoma, muchos repintes, el barniz estaba muy viejo, los dedos estaban rotos...”. Todas estas deficiencias han sido solventadas en un arduo trabajo por las restauradoras Carmen Diego Espinel y Carmina Fernández Bermejo, quiénes en los últimos años ya han actuado en otras piezas de la Diócesis, como la Virgen del Rosario de La Atalaya o el cuadro Cristo en la Cruz del altar de la Catedral.

Además del minucioso trabajo para solventar todas las deficiencias, lo que más impactó en la mañana del martes a los miembros de la Cofradía que pudieron estar presentes en el momento de la llegada del Cristo es su ‘nuevo color’, al haberse retirado de la talla toda la suciedad que tenía, aunque a simple vista no lo pareciera (durante el proceso de restauración, que han seguido muy de cerca, las restauradoras les fueron enviando fotografías para que lo comprobasen).

Luis Alberto García señala que tanto él como presidente, como su Junta Directiva, están “orgullosos de la restauración” realizada, que era una vieja intención de la Cofradía, pero que se había ido posponiendo hasta que ahora ha llegado el momento, curiosamente en dos años en los que el Cristo no va a desfilar en Semana Santa por las calles de Miróbriga (no lo hizo en 2020 y no lo va a poder hacer en 2021) por culpa de la pandemia del coronavirus.

La única ‘procesión’ que va a hacer el Santísimo Cristo de la Expiración es la de regreso a su lugar habitual en el altar de la Iglesia de San Pedro-San Isidoro, lo que ocurrirá este miércoles 3 a la conclusión de una eucaristía fijada para las 19.15 horas, para la cual los cofrades necesitan contar con invitación por cuestiones de aforo. Previamente, en la tarde de este martes 2, cualquier persona que lo desee podrá acudir al templo de 18.00 a 19.00 horas para ver de cerca cómo ha quedado la imagen.

Más adelante (cuando haya menos restricciones), está previsto que haya una sesión explicativa por parte de las restauradoras de cómo ha sido el proceso. El párroco de San Pedro-San Isidoro, Ángel Martín Carballo, a su vez capellán de la Cofradía del Silencio, manifestó en la mañana del martes que “esto pasa a la historia de la Parroquia, la Cofradía y de Ciudad Rodrigo”, mostrando Luis Alberto García el agradecimiento de la Cofradía “a la Parroquia, al Ayuntamiento, y a la Junta de Castilla y León”.