Zamora, el punto de inflexión del Salamanca UDS para salir del fondo del pozo

Martes, 2 de marzo de 2021

Zamora fue el punto de inflexión del Salamanca UDS para salir del fondo del pozo en el que se vio inmerso en la recta final del 2020. Los charros, dirigidos por Rafa Dueñas, jugaron uno de sus peores partidos de toda la temporada en el Ruta de la Plata y a partir de ahí empezaron a mejorar en su fútbol.

Cabe recordar que el resultado de aquel encuentro, que fue celebrado el pasado 6 de diciembre de 2020 en tierras viriatas, fue de 2-0 a favor del actual líder del subgrupo 1A con los tantos de Juanan del Álamo, ex del Salamanca UDS, y Carlos Ramos. No obstante, las sensaciones fueron nefastas y también se produjo la sentencia de un Owen Falconis -no volvió a vestir la elástica blanquinegra- que fue sustituido en el minuto 35 por Amaro.

A raíz de ello, Dueñas dirigió al plantel en el derbi con Unionistas, en el que también perdió, pero ofreció unas sensaciones bien distintas. Tras ello, Lolo Escobar llegó al banquillo para debutar en 2021 y el bando del Helmántico parece otro totalmente distinto, por lo que aquel día algo cambió en el seno de una entidad que sigue herida de muerte este curso.