Sanidad, a los famosos negacionistas como Victoria Abril o Miguel Bosé: “Hemos tenido muchos miles de fallecidos”

Lunes, 1 de marzo de 2021

Simón asegura que declaraciones como las realizadas por la actriz contra la vacuna o las medidas impuestas “no ayuda” a controlar la pandemia

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha lamentado que haya famosos que sean negacionistas del Covid-19 porque, a su juicio, "no ayuda" a controlar la pandemia.

Simón se ha pronunciado así después de que algunos famosos como la actriz Victoria Abril o el cantante Miguel Bosé hayan cargado contra las vacunas y contra las medidas impuestas para controlar la transmisión del coronavirus. En concreto, sobre las polémicas declaraciones de la actriz, Simón ha dicho que “no quiero juzgarlo pero ayudar no ayuda”.

Aunque ha apuntado que "no iría mucho más allá" en este tema, Simón ha defendido que las personas con mucha visibilidad deben "ser prudentes con este tipo de declaraciones"."Cuando tenemos mucha presión mediática a veces decimos cosas que no pensamos o que no queremos decir, que a lo mejor decimos como una gracia que luego nos arrepentimos", ha subrayado.

"Las personas que tienen mucha visibilidad pueden expresarse como quieren, pero hemos tenido muchos miles de fallecidos, más de tres millones de contagios, tenemos las UCI atestadas de gente y el sistema sanitario contra las cuerdas, por lo que este tipo de declaraciones no ayuda", ha zanjado.