Los trabajadores del Centro Penitenciario de Topas reciben las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca 

Lunes, 1 de marzo de 2021

Desde Acaip-Ugt señalan que, dado que estas vacunas se administran a menores de 55 años, el 64% de la plantilla de trabajadores no ha podido ser vacunado todavía

Este lunes, según informa el sindicato Acaip-Ugt, se ha procedido a vacunar con la vacuna AstraZeneca a los trabajadores del Centro Penitenciario de Topas menores de 55 años y que no presenten patologías contraindicadas para la administración de dicha vacuna.

Según el secretario general del sindicato Acaip-Ugt, los trabajadores de Instituciones Penitenciarias y del Centro penitenciario de Topas en especial “son un colectivo con una edad media muy elevada”. La media de edad de los trabajadores del centro penitenciario de Topas alcanza los 55,77 años. “El envejecimiento de la plantilla es un factor muy preocupante, y como consecuencia de ello más de dos tercios de los efectivos del Centro Penitenciario de Topas han quedado este lunes fuera de esa vacunación, debiendo esperar a su grupo de edad y/o condición de riesgo”.

Para Acaip-Ugt “el servicio público penitenciario está siendo un ejemplo de buen hacer, implicación del personal y funcionamiento intachable a lo largo de toda la pandemia, siendo inasumible que parte de sus trabajadores no puedan acceder a las vacunas, desde el momento en que va a incidir directamente en la protección del servicio esencial que realizan y no se va a alcanzar el objetivo de la estrategia de vacunación diseñada”, siendo para Acaip-Ugt “graves e insalvables los inconvenientes que implican la decisión de no vacunar al 64% del colectivo de trabajadores del Centro penitenciario de Topas”.

Desde Acaip-ugt se vuelve a insistir en la necesidad de ofrecer una alternativa de vacunación a los trabajadores penitenciarios de mas de 55 años y se recuerda que el Centro Penitenciario de Topas es uno de los centros con la media de edad de sus trabajadores más elevada de toda España.

Para Jesús Crego, secretario general del sindicato Acaip-ugt, es necesario vacunar a todos los trabajadores del centro de manera simultánea “y es una pena que tras los esfuerzos realizados por todos, incluido el equipo directivo del Centro, el Ministerio de Sanidad no haya establecido una estrategia de vacunación para el colectivo de Instituciones Penitenciarias que no deje a ningún trabajador de Instituciones Penitenciarias fuera de la inmunización del servicio publico esencial que realizan”.