La Junta no levanta ninguna medida de restricción tras sacarse de la manga otro criterio

Lunes, 1 de marzo de 2021

La comparecencia de Igea comenzó 1h.40’ más tarde de lo previsto y sorprendentemente no tuvo novedades

Ciudad Rodrigo y su comarca, al igual que toda la comunidad, seguirán al menos semana y media más (hasta el viernes 12) con las actuales medidas de restricción en torno al coronavirus, según determinó en la mañana del lunes la Junta de Castilla y León en un Consejo de Gobierno Extraordinario que se alargó mucho más de lo previsto (lo que hacía pensar que sí habría novedades importantes), como se refleja en que la rueda de prensa para informar de sus acuerdos comenzó 1 hora y 40 minutos más tarde de lo anunciado.

Durante esa rueda de prensa, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, indicó sin llegar a decirlo expresamente que por el momento no se levanta ninguna medida de restricción, ya que la comunidad no cumple un criterio que justamente ha aparecido este lunes en escena: la ocupación de las UCIS por enfermos de coronavirus en el global de la comunidad debe ser inferior al 35%, lo que no se cumple en estos momentos.

En las comparecencias previas, la Junta siempre había indicado que la desescalada sería por provincias, comenzando en cada una cuando bajase del 25% la ocupación de las UCIS con enfermos de coronavirus (lo que al menos cumplía ya la provincia de Ávila). Sin embargo, este lunes la Junta ha sorprendido estableciendo este nuevo criterio superior del 35% de ocupación en el global de la comunidad.

De este modo, según indicó Igea, una vez la comunidad baje de esa cifra se retirarán las medidas adicionales de restricción denominadas ‘4 Plus’ (que son, en lo que afecta a Ciudad Rodrigo, el cierre del interior de los establecimientos de hostelería, los gimnasios y las salas de juego).

El vicepresidente de la Junta añadió que esperan bajar de ese 35% de ocupación -y por ende levantar las medidas de restricción adicionales- “a principios de la semana que viene”, aunque no entrarían en vigor hasta el viernes 12 si siguen los plazos que han dicho hasta ahora (se aprobaría levantar las medidas los lunes pero no sería efectivo hasta los viernes).

A partir de ahí, se seguirá lo que había dicho la Junta hasta ahora, es decir, la desescalada será provincial una vez se baje en cada una del 25% de ocupación de las UCIS con enfermos de coronavirus. Como ya se avanzó hace unos días, cada provincia estará en cada escalón de la desescalada dos semanas, sin saltarse ninguno. Igea dijo en la mañana del lunes que “hoy se han establecido criterios para ser lo más previsibles posible”, y que “hasta que Comunidad como tal no tenga capacidad de respuesta suficiente no iniciaremos este proceso de relajación de medidas”.