Castilla y León mantiene las actuales restricciones, aunque las autoridades esperan poder reducirlas la próxima semana

Lunes, 1 de marzo de 2021

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha explicado, tras el Consejo de Gobierno extraordinario, que la relajación de medidas al nivel 4 en Castilla y León será cuando la comunidad se encuentre en el entorno del 35% de ocupación de UCI de enfermos por coronavirus.

Por lo tanto, se mantienen las actuales restricciones que no permiten el uso del interior de la hostelería, ni de gimnasios, ni centros comerciales. “Hasta que la Comunidad no tenga la capacidad de respuesta no iniciaremos la relajación de medidas. Esperamos que sea la semana que viene”, añadía Igea.

“Posteriormente se avanzará, siempre que las provincias tengan capacidad de respuesta, con menos de un 25% de enfermos covid en UCI”, matizaba el portavoz regional.

Cada fase de esta desescalada durará dos semanas, “se irá avanzando, se recorrerán todos y cada uno de los niveles, durante dos semanas, siempre que se mantenga tendencia descendente de contagios”.

El objetivo de la Junta es “dar certidumbre dentro de las variaciones de la pandemia”. Además, en cuanto al confinamiento perimetral de la Comunidad, Castilla y León está pendiente de un acuerdo nacional que permita criterios comunes en todo el país.