El adoquín de IDAyuso

La palabreja de lo que agarra amenazante –un adoquín– IDA (Isabel Díaz Ayuso) en su ´mano derecha´ en el Parlamento madrileño se las trae. La RAE la define también, además de pedrusco, como una persona torpe intelectualmente, de mente cerrada. Y la presidenta de la Comunidad madrileña es zoquete hasta más no poder. Y encima se queja de que la Izquierda alimenta un “ambiente preguerracivilista” en la Asamblea de Madrid ¿Y sus diatribas y sus escabrosas salidas de pata de banco qué son, crêpes caramelizadas, rellenas de crema pastelera?

Constantemente la presidenta de todos ´los gatos´ desentierra el hacha de guerra y se pone a despotricar lo que le dicta el titiritero de su marioneta ´payuso´, M.A.R. (Miguel Ángel Rodríguez el que fuera vocero de Aznar) No tiene IDAyuso esa voz gangosa y pringosa de los políticos parlanchines. Pero no le hace falta ulular. Se basta con sus sandeces en un tono avinagrado, y siempre con su vibrante contorsionismo dialéctico. La estrategia de MAR para IDA es clara y simple: que con sus ´ayusadas´ la Izquierda se harte, defenestrando sus eternas e inamovibles ideas ´progres´ y descolocarles por completo. Y le funciona muy bien porque Ángel Gabilondo y Pepu Hernández no pueden con ella y sus numeritos. Los dos máximos portavoces del PSOE en Madrid están desaparecidos. Solo le hacen algo de ´pupa´ algunos ataques de la Izquierda más allá del PSOE.

La última ´ayusada´ que se hizo viral en las redes sociales es sobre el arte de los niñatos con dos copas rapeando en un karaoke. Se pasa el día diciendo chorradas VIP que muchos media de la derecha y ultraderecha le aplauden. Doña IDA es un poquillo bandarra, o sea, sinónimo de sinvergüenza, caradura, aunque puede tener otras acepciones como vaga o gandul. Pero ya sabemos que con dos cubatas se pone más tiesa que los raperos Hasél y Valtònyc juntos en un escenario; no le hace falta el karaoke.

IDA propone destinar (cerca de 500 millones de euros), parte de los fondos de recuperación de la UE contra el Covid-19, para reflotar la ciudad de la Justicia. Ya saben, ese proyecto megalómano y fracasado de Espe Aguirre, con presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación. Y conjuntamente con el alcalde PPalmeida exigen multimillonarias ayudas europeas para subsanar desperfectos de la borrasca ´filomena´ y para otros menesteres de su grandilocuencia. Llevamos meses reclamando que los fondos de recuperación son instrumentos adoptados por la Unión Europea para paliar las consecuencias de la pandemia, y para impulsar la transformación de España a partir de varios ejes que permitan renovar el tejido productivo, infraestructuras, etc. Y llega ahora IDAyuso con que quiere destinar esos fondos europeos para rescatar las aceras que se han roto, para invertir en levantar los árboles que se han caído o para desatascar cloacas de las calles de Madrid. Sus trampas son de escándalo. Por ejemplo, la remunicipalización impulsada por PPalmeida (PP, Cs y Vox) respalda la gestión directa de la escuela taurina municipal de Madrid.

IDA, fiel a sus promesas electorales, perdonó impuestos a los ricos. Y ahora, ni corta ni perezosa –a través de una web específica a tal fin–, pidió a todos los ciudadanos que hicieran donaciones económicas para paliar la pandemia, la borrasca filomena y otras catástrofes. Esa es IDA; la misma presidenta autonómica que, en su investidura, anunció “la mayor bajada de impuestos de la historia”. Un dinero que ahora parece que falta para financiar la Sanidad. Y es que andan muy escasos en medios y personal sanitario, siendo Madrid la segunda Comunidad que menos invierte por habitante en la sanidad pública.



Ayuso ha aprovechado la pandemia para adjudicar a dedo contratos públicos que no tienen nada que ver con el coronavirus. Hace poco ha adquirido materiales innecesarios para tratar las patologías que presenta la COVID-19 en los pacientes. Son constantes las denuncias sobre la disminución y paralización de “consultas externas, programas de prevención, pruebas diagnósticas y quirófanos”. Además, ha aumentado la contratación millonaria adjudicada a empresas privadas sanitarias con ´pacientes´ del coronavirus. Y prácticamente lo mismo ocurre con su nefasta gestión en Educación.

Madrid es la autonomía más rica de España. Y a la vez se jacta de ser también un paraíso fiscal para las grandes fortunas, a las que el PP ha rebajado al mínimo los impuestos que más les preocupan: los de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio. Y claro, estas privilegiadas capas sociales están contentísimas con ella, con IDA.

Pero todos estos ´cuentos´ reivindicativos no salen de ella, sino de sus asesores. Su chabacanería populista y encono con la Izquierda en los discursos institucionales y entrevistas se las dicta directamente M.A.R., el rapero mediático de Aznar y de la FAES. También ´oye´ a sus consejeros, tales como Fernández Lasquetty y Enrique López. Con este exjuez motero algo ´tocado´ aspira a dominar el PP de Madrid y hacer sombra a Casado. Con Lasquetty desarrolla una privatización en todas las áreas de gestión sin parangón. Al paso que va IDA, al final de su legislatura no sabremos si quedará, en la Comunidad madrileña, algo público en pie.

Ahora, IDA, en su afán de ganar votos como sea, se muestra ´ligera´ en la desescalada con medidas restrictivas muy tibias. Su gestión es poco eficaz para lograr la salud de los madrileños. Más bien, en este tema, se le puede tildar al gobierno de IDAyuso como “gobierno catastrófico”. La Comunidad de Madrid sigue con más contagios de incidencia acumulada de toda España. Y son continuas las críticas de pésima gerencia y caos en su hospital estrella Zendal, sobre la vacunación y eficacia sanitaria.

Recientemente vuelven los fantasmas del pasado para IDAyuso, pues la Comisión de la Asamblea de Madrid concluye que Avalmadrid dio un trato “preferente e irregular” a la empresa de su padre. Pero ni el paso de los años le quita su innata tontería, forjada aún más como la community manager de @soypecas, la mascota de la exlideresa y expresidenta del PP madrileño, Espe Aguirre. También IDA fue viceconsejera de no sé qué de la denostada Cifuentes.