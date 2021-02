Tres poemas traducidos al inglés por Stuart Park. Ilustraciones de Luis Cabrera

Stuart Park y A. P. Alencart en la Feria del Libro de Salamanca (foto de Jacqueline Alencar)

Dejo conocer tres poemitas traducidos por el excelente escritor Stuart Park, nacido en la ciudad inglesa de Preston, condado de Lancashire, en 1946. Tras cursar estudios en el Preston Grammar School ingresó en el Downing College de Cambridge, donde se licenció en Filología Románica. Entre 1971 y 1972 vivió en Castile (EE.UU), y de 1972 a 1976 en Filadelfia, donde obtuvo el doctorado en la Temple University con una tesis sobre Don Cristalián de España (1545), novela inédita de la escritora vallisoletana Beatriz Bernal. A partir de 1976 traslada su residencia a Valladolid, donde se dedica a la enseñanza del inglés y en 1981 funda Warwick House, centro lingüístico-cultural. En 1996 se incorpora como director del Colegio Internacional de Valladolid, hasta su jubilación en 2012. Tiene publicados más de treinta libros y es miembro del Consejo Asesor de TIBERÍADES, Red Iberoamericana de Poetas y Críticos Literarios Cristianos.

TALLER

Vi cosas

que no se ven

y me revestí

de lo justo,

amando en carne

y en espíritu,

cual señales

de lo que aconteció

en mí.

Y más que

repetir palabras

las lijé,

como un humilde

carpintero

en su taller.

WORKSHOP

I saw things

that are unseen

and clothed myself in

righteousness,

loving in flesh

and spirit,

as signs

of what took place

in me.

And rather than

repeating words

I sanded them smooth,

like a humble

carpenter

in his workshop.

INVOCACIÓN

Hermano,

estés donde estés,

abre los puños

y que no vuelvan

las armas a tus manos,

que la lucha

no insista en acercar

distancias,

que solo las palabras

se levanten y convenzan.

Que convenzan tus palabras,

no los golpes ni las

balas,

y que en ti se agigante

la benevolencia.

INVOCATION

Brother,

wherever you might be,

unclench your fists,

and may there never

be a weapon in your hands again,

may conflict

no longer be your reason

for drawing close,



may only words

arise to win the argument.

May only your words persuade,

not blows or

bullets,

and may benevolence

rise up within you.

CREACIÓN

Ningún

susurro de mujer

acompañó

la deseante soledad

de mis días adolescentes.

Ninguna costilla salía

de mi barro.

Entonces cayó una hoja

de exquisita fragancia

y en mi pecho

se hizo carne amantísima,

vibrante llama,

vena de transfusión para

siempre.

Luego empezó

la fecundación del

unigénito.

Te ensalivo,

mujer,

te amaso a mí.

CREATION

No whisper

of woman

accompanied

the desiring loneliness

of my adolescent days.

No rib came out

of my clay.

Then a leaf

of exquisite fragrance fell

and in my breast became

most loving flesh,

vibrant flame,

vein of transfusion

for all time.

Then the seed

of the only-begotten

was sown.

.

I moisten you with my mouth,

woman,

I knead you to myself.

Retrato de Alfredo Pérez Alencart, de Luis Cabrera (70 x 50 cm. Tinta y acuarela sobre papel. 2019)

Mantengo una indeleble amistad con Luis Cabrera Hernández (La Habana, 1956), pintor, grabador y dibujante. En 1970 ingresa en la Escuela de Artes Plásticas de San Alejandro y más tarde en la Escuela Nacional de Arte. Entre 1977 y 1982 termina su formación universitaria en el Instituto Superior de Arte de Cuba. En 1985 realizó estudios de postgrado en el Instituto Superior para la Gráfica y el Arte del Libro de Leipzig (Alemania). Desde 1993 vive en Getafe y es profesor de litografía y xilografía de la Escuela de Grabado y Diseño Gráfico en la Real Casa de la Moneda. Ha realizado 28 exposiciones individuales entre 1977 y 2020, además de haber participado en más de un centenar de exposiciones colectivas celebradas en el mundo entero. Algunas de sus obras están en museos y colecciones como: Museo de Arte de Taiwán; Museo Nacional de Nicaragua; Galería de Arte Latinoamericano de Cracovia (Polonia); Museo Nacional de Cuba; Museo de la Estampa de Fredrikstad (Noruega); Silpakorn University (Tailandia); Museo Postal y Telegráfico de España; Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam; Museo Nacional de Pequeño Formato de Lodz (Polonia); Gabinete de la Estampa de Leipzig (Alemania), así como en numerosas colecciones de instituciones públicas y privadas, entre ellas: Colección de Grabado Contemporáneo Biblioteca Nacional de España; Colección Estatal de Arte de Dresden (Alemania); Caja de Extremadura; Diputación de Salamanca; Frank Mestre, (Miami, EE.UU); Fundación Deutche Stiftung; Galería Brita Prinz (Madrid); Universidad Internacional Iberoamericana de Andalucía (Huelva); Junta de Andalucía; UGT Castilla y León, o Centro Internacional de la Estampa Contemporánea (C.I.E.C, Galicia).

A. P. Alencart y Luis Cabrera, en el Patio de Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca

(foto de Jacqueline Alencar)