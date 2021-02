CSIF urge a vacunar inmediatamente a todos los estudiantes en prácticas de profesiones sanitarias

Sábado, 27 de febrero de 2021

En Salamanca se ha vacunado a algunos estudiantes de Enfermería con dosis sobrantes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) urge a la Consejería de Sanidad de Castilla y León a que vacune "inmediatamente" a todos los estudiantes de profesiones sanitarias que están haciendo prácticas en los centros hospitalarios y de Atención Primaria, algunos en plantas con enfermos contagiados de Covid-19.

"Es incomprensible e intolerable que no estén vacunados aún, poniendo en riesgo su salud, la de sus familias y la de los pacientes", advierte el sindicato en un comunicado remitido a Europa Press en el que también denuncia que, según la información que ha recabado en las diversas provincias, parece que buena parte del alumnado de profesiones sanitarias, como es medicina, enfermería, TCAE o fisioterapeutas, están haciendo prácticas sin estar vacunados, algo que CSIF considera "una tremenda irresponsabilidad de la Consejería de Sanidad y de las propias universidades, que ya ha provocado algún contagio".

CSIF afirma que estos estudiantes deberían haberse tenido en cuenta a la hora de planificar su vacunación, puesto que su contagio --por el grupo de edad-- puede pasar "fácilmente desapercibido", sin síntomas o siendo muy leves, lo que facilita la circulación del virus entre los alumnos, sus familias, los compañeros de los centros sanitarios y los pacientes.

Así, el sindicato se hace eco, con esta denuncia pública, de la "queja e inquietud" del propio alumnado, que se siente "indefenso" ante la situación. Si bien desde la administración se dice que su vacunación está programada, y que se va a producir en breve, lo cierto es que, según recuerda CSIF, "sigue esperando".

Estos estudiantes están "volcándose y dándolo todo, en no pocos casos en la primera línea del cuidado de los enfermos, incluso contagiados de Covid-19, aliviando el tremendo trabajo que hay en los centros sanitarios, con unas plantillas insuficientes", resalta CSIF, "por lo que lo mínimo que cabe esperar es que se les proteja su salud y se les garantice su seguridad sanitaria".

En este momento, según la información que ha recibido CSIF, en Burgos, los estudiantes de prácticas sanitarias no se han vacunado; tampoco en Palencia, donde se han pedido datos para planificar esa vacunación, pero sin realizarse hasta el momento; en Salamanca, se han puesto a algunos estudiantes de Enfermería la primera dosis de la vacuna, con sobrantes de los viales de Moderna utilizados en la vacunación a profesionales. Se les prometió vacunar al resto, pero siguen sin vacunar a día de hoy.

Tampoco en Soria los alumnos de prácticas en los centros sanitarios se han vacunado, a pesar de que los de cuarto de Enfermería están en plantas con enfermos de Covid-19. En Valladolid, los estudiantes de 3º de Enfermería (que hacen prácticas) no están vacunados, aunque se prevé que lo hagan enseguida, mientras que los de 4º curso sí lo están. Los alumnos de Medicina no han recibido ninguna dosis.

En Zamora ya ha recibido dos dosis el alumnado de Enfermería que estaba en los servicios de primera línea, pero en caso de Medicina o TCAE no ha sido vacunado. En la provincia de León sí se les ha puesto la primera dosis; y en Segovia, al no haber Escuela de Enfermería no hay alumnado en prácticas, pero sí de TCAE, que están vacunados. Finalmente, en Ávila se vacunó el pasado 24 de febrero al alumnado de Enfermería en prácticas, con la primera dosis de AstraZeneca.